Italia-Turchia, finale da brividi: in palio Europeo, Tripla Corona e pass per Los Angeles 2028

Oggi alle 18.00 l’Italia affronta la Turchia nella finale degli Europei 2026 di volley femminile. Al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul si ritroveranno di fronte due delle nazionali più forti al mondo, in una sorta di rivincita dell’ultima finale iridata vinta dalle azzurre al tie-break. La posta in palio sarà altissima: titolo continentale e qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Velasco Cerca la Tripla Corona, Santarelli difende il titolo

L’Italia arriva all’ultimo atto da campionessa olimpica e mondiale e puntare a completare una straordinaria Tripla Corona. Il cammino delle azzurre è stato fin qui quasi perfetto: cinque vittorie nel girone, Bulgaria eliminata agli ottavi, Svezia superata ai quarti e Polonia battuta in semifinale.

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Dall’altra parte c’è la Turchia di Daniele Santarelli, campione d’Europa in carica e sostenuta dal pubblico di casa. Dopo il ko contro la Polonia nella fase a gironi, Vaargas e compagne hanno eliminato Azerbaijan, Germania e Serbia.

Egonu contro Vargas: sfida nella sfida

Julio Velasco dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con Alessia Orro in regia, Paola Egonu opposto, Fahr e Danesi al centro, Antropova e Sylla in banda, Fersino libero. La Turchia risponderà con una delle giocatrici più temute del panorama internazionale, Melissa Vargas, affiancata da Baladin, Aydin, Gunes ed erede.

La finale sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZn.