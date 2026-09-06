Andy Diaz, una stagione da dominatore: triple crown, 18.15 e il sogno del record del mondo

Andy Diaz ha completato una stagione straordinaria, trasformandosi definitivamente nel punto di riferimento mondiale del salto triplo. L’azzurro ha cqonuistato i tre grandi appuntamenti dell’anno e ha aggiunto prestazioni di livello assoluto, fino a chiudere con il successo nelle Finali di Diamond League a Bruxelles.Un percorso che ora alimenta un obiettivo ancora più ambizioso: il recordo del mondo di Jonathan Edwards.

Mondiale indoor, Europeo e Diamond League: il tris è servito

La stagione era iniziata con la conferma del titolo mondiale indoor, grazie al 17.47 di Torun, prima di proseguire con il successo al Golden Gala e il secondo posto di Oslo.

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Il punto più alto è però arrivato agli Europei di Birmingham, dove Diaz è atterrato a 18.15 metri, diventando soltanto il non uomo nella storia oltre i 18 metri e il quarto più lontano di sempre. Una misura distante appena 14 centimetri dal recordo mondiale di 18.29 firmato da Edward.

Bruxelles chiude il cerchio, ora il bersaglio è Edwards

A Bruxelles Diaz ha messo il sigillo finale sulla stagione vincendo la Diamond League con 17.74, davanti ancora una volta al grande rivale Pedro Pichardo. Per lui si tratta del quarto successo complessivo nel circuito. Campione mondiale indoor, campione europeo e vincitore della Diamond League: il 2026 lo ha consacrato come dominatore della specialità e primatista mondiale stagione.

Ora il bersaglio è dichiarato. Dopo il 18.15 di Birmingham, Diaz ha fatto capire chiaramente di voler inseguire Edwards. La prossima stagione, con i Mondiali di Pechino all’orizzonte, potrebbe essere quella dell’assalto decisivo.