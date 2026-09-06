Taekwondo, Mangione eliminato a Muju: oggi semifinali e finali in diretta su Sportface TV

Si chiude al primo incontro il cammino di Angelo Mangione nella categoria -80kg del World Taekwondo Grand Prix Serie II di Muju. L’azzurro è stato sconfitto per 2-0 dal cileno Joaquin Churchill Martinez, che si è imposto con i parziali di 6-2 e 14-6. Per l’Italia sfuma così la possibilità di aggiungere oggi una nuova medaglia al bottino già costruito nei primi giorni della manifestazione.

Mangiori fuori al debutto, il tabellone dei -80kg prosegue

Mangione non è riuscito a entrare realmente nel match, cedendo entrambi i round contro il cileno. Si interrompe quindi molto presto la sua avventura nella categoria -80kg, una delle tre in programma oggi insieme alla -57kg femminile e alla -67kg femminile.

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Il Grand Prix di Muju resta comunque un appuntamento importante in chiave ranking internazionale e percorso verso Los Angels 2028.

Dalle 10.30 semifinali e finali su Sportface TV

La giornata entrerà nella fase decisiva dalle 10.30 italiane, quando scatteranno semifinali e finali del programma odierno. Tutto sarà trasmesso in diretta su Taekwondo Plus, il canale dedicato di Sportface TV, che seguirà fino alla conclusione le categorie di giornata.

Per l’Italia resta comunque un bilancio positivo nel torneo, grazie all’argento di Antonino Bossolo nel Para Taekwondo e al bronzo di Vito Dell’Aquila nei -58kg.