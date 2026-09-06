Mondiali basket femminile 2026, Italia-Usa oggi a Berlino: orario e diretta tv

Dopo il successo all’esordio contro la Cechia, le Azzurre di Andrea Capobianco sfidano questa sera alle 20.45 gli Stati Uniti, anche loro a punteggio pieno nel girone D. Diretta su Rai 2, Sky Sport Basket e DAZN.

L’Italia torna in campo oggi, domenica 6 settembre, ai Mondiali di basket femminile 2026 di Berlino. Dopo la vittoria all’esordio contro la Cechia, le Azzurre affrontano gli Stati Uniti alle 20.45 alla Berlin Arena nella partita più prestigiosa del girone D.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport Basket e DAZN.

Italia e Stati Uniti in testa al girone D

Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate al comando del raggruppamento. L’Italia ha iniziato il proprio Mondiale superando la Cechia, mentre Team USA ha battuto nettamente la Cina per 94-61.

Per le Azzurre sarà un test di altissimo livello prima dell’ultimo incontro della prima fase, in programma lunedì 7 settembre alle 20.45 contro la Cina alla Max-Schmeling Arena. Anche questa partita sarà trasmessa su Rai 2, Sky Sport Basket e DAZN.

Capobianco: “Affrontare gli Stati Uniti è un privilegio”

Alla vigilia della sfida il commissario tecnico Andrea Capobianco ha voluto innanzitutto ringraziare il pubblico che sta accompagnando la Nazionale a Berlino.

“È bellissimo sentire i cori ‘Italia, Italia’ qui a Berlino, lontani da casa: questa gente ci sta trasmettendo un calore enorme”, ha dichiarato il ct, sottolineando quanto il sostegno ricevuto sia importante soprattutto nei momenti di difficoltà.

Poi lo sguardo si è spostato sul confronto con Team USA: “Affrontare gli Stati Uniti è un privilegio. Per chi ama questo sport, gli USA rappresentano il massimo per bellezza e funzionalità”.

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“Servirà una prestazione quasi perfetta”

Capobianco non nasconde le difficoltà della partita. Gli Stati Uniti, secondo il tecnico azzurro, hanno la capacità di punire immediatamente qualsiasi errore, difendere con grande intensità e trasformare i recuperi in occasioni di contropiede.

“Per giocarcela, servirà una prestazione quasi perfetta”, ha spiegato. L’Italia dovrà soprattutto limitare le palle perse e i rimbalzi difensivi concessi, mantenendo una concentrazione elevatissima per tutto l’incontro.

“Team Usa interpreta un basket totale, sia a metà campo che in transizione. Dovremo mantenere una concentrazione altissima per ridurre al minimo gli errori gratuiti. Solo così potremo giocarcela alla pari”.

La formula del Mondiale femminile

Al termine della fase a gironi, le prime classificate dei quattro raggruppamenti accederanno direttamente ai quarti di finale. Le seconde e le terze dovranno invece affrontare uno spareggio, mentre le quarte saranno eliminate.

L’Italia potrebbe incrociare nella fase successiva una tra Belgio, Australia, Porto Rico e Turchia.

I quarti di finale si giocheranno giovedì 10 settembre, le semifinali sabato 12 e le due finali domenica 13 settembre. Tutta la fase conclusiva della competizione sarà disputata alla Berlin Arena.

Italia-Usa, dove vederla in tv e streaming

Italia-Stati Uniti si gioca oggi, domenica 6 settembre, alle 20.45 alla Berlin Arena.

La partita sarà visibile in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Basket e in streaming su DAZN.