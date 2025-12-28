Sport in tv oggi (domenica 28 Dicembre), torna il tennis giocato. E ancora tanta serie A

Ecco gli eventi che andranno in scena oggi domenica 28 Dicembre 2025, tanto sport in tv e un programma davvero molto interessante.

Dalla serie A al tennis con la giornata odierna che vedrà un palinsesto davvero molto ricco. Oggi domenica 28 Dicembre 2025 il programma recita diversi importanti impegni, sfide di alto profilo in serie A ma anche il ritorno finalmente del tennis, sebbene finora soltanto di sfide esibizioni. Il programma odierno è piuttosto ricco e finalmente torna il grande sport.

Sport in tv oggi, attesa per Kyrgios vs Sabalenka

Il match più atteso oggi è quello che riguarda la Battaglia dei Sessi, sfida tennistica tra uomo e donna con la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka che affronterà l’eclettico tennista australiano Nick Kyrgios. Insomma un programma interessante mentre per la serie A l’Inter andrà a Bergamo in una sfida piuttosto complicata e l’obiettivo è mantenere la testa della classifica e rispondere agli eventuali attacchi di Milan e Napoli che giocheranno in giornata. Ecco il programma odierno:

8.00 Equitazione, Coppa del Mondo Dressage Mechelen: Grand Prix – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 1a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Tennis, World Continental Cup: Cobolli-Rublev, a seguire Vacherot/Swiatek-Rublev/Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 2a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

11.45 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN

12.00 Salto con gli sci, Continental Cup Engelberg: LH HS140 maschile – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Calcio, Serie A: Milan-Verona – DAZN, DAZN 1

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 20.00 su Rai Sport HD

14.15 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: finali sprint tl femminile e maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN, differita ore 16.10 su Rai Sport HD

14.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Napoli – DAZN, DAZN 1

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Derthona – flima.tv

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 21.30 su Rai Sport HD

16.00 Basket, Serie A: Brescia-Venezia – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Oberstdorf: qualificazioni LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 Basket, Serie A: Treviso-Sassari – LBA TV

17.00 Tennis, Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Serie A: Tortona-Reggio Emilia – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Roseto – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Battipaglia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Campobasso – flima.tv

18.15 Biathlon, World Team Challenge: mass start, a seguire pursuit – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.30 Basket, Serie A: Napoli-Cantù – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Trapani-Varese – LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – DAZN, DAZN 1