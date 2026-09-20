Sport in tv oggi domenica 20 settembre: finale di Supercoppa e Italia-Danimarca, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La finale della Supercoppa Italiana di basket tra Venezia e Milano e Italia-Danimarca agli Europei di volley sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 20 settembre. Grande spazio anche ai motori con il GP d’Austria di MotoGP, mentre su Sportface TV riflettori sui Campionati Italiani Individuali Master di atletica e sui Mondiali Youth & Junior di ginnastica acrobatica. Nel calcio spiccano Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta in Serie A.

Il basket assegna il primo trofeo della stagione alle 17.00, quando Venezia e Olimpia Milano si affrontano nella finale della Supercoppa Italiana. In serata tocca invece alla Nazionale di volley: alle 21.05 l’Italia sfida la Danimarca agli Europei, con diretta su Rai 2, Sky e DAZN.

Giornata importante anche per gli appassionati di motori. Dopo le gare di Moto3 e Moto2, alle 14.00 si corre il GP d’Austria di MotoGP. Su Sportface TV spazio inoltre alla giornata conclusiva dei Campionati Italiani Individuali Master di atletica e a due sessioni dei Mondiali Youth & Junior di ginnastica acrobatica.

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Sport in tv oggi, domenica 20 settembre

02.55 – MOTOCROSS (GP Australia, MX2) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

03.15 – MOTOCROSS (GP Australia, MXGP) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

04.45 – MOTOCROSS (GP Australia, MX2) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

05.25 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo Speed) – Qualificazioni delle staffette maschile e femminile: non è prevista copertura tv o streaming.

05.45 – MOTOCROSS (GP Australia, MXGP) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

07.40 – MOTOCROSS (GP Australia, MX2) – Gara 2: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

08.30 – ATLETICA (Campionati Italiani Individuali Master 2026) – Terza giornata: diretta su Sportface TV e Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

08.35 – CANOA POLO (Mondiali) – Semifinali e finali Senior: diretta streaming su YouTube Planet Canoe. Per l’Italia, Italia-Gran Bretagna nella semifinale maschile alle 10.55 e Italia-Cina Taipei nella finale femminile per il 7° posto alle 12.05. Le finali maschili per il 3° e il 1° posto sono previste rispettivamente alle 14.25 e alle 15.40.

08.40 – MOTOCROSS (GP Australia, MXGP) – Gara 2: diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e mxgp-tv.com.

09.10 – ATLETICA (Mondiali su strada) – Mezza maratona femminile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

09.30 – GINNASTICA ACROBATICA (Mondiali Youth & Junior 2026) – Prima sessione: diretta su Sportface TV e Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

09.40-09.50 – MOTOGP (GP Austria) – Warm-up: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.45 – ATLETICA (Mondiali su strada) – Mezza maratona maschile: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

10.00 – GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, quarto giro: diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.23 – CICLISMO – Giro di Campania: diretta tv dalle ore 13.30 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max.

11.00 – MOTO3 (GP Austria) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 13.45 su TV8 HD e tv8.it.

12.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Germania-Croazia: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTennis+.

12.15 – MOTO2 (GP Austria) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 15.05 su TV8 HD e tv8.it.

12.20 – CICLISMO – Giro del Lussemburgo, quinta tappa: diretta streaming dalle ore 14.30 su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Napoli: diretta su DAZN e DAZN 1.

12.30 – BOXE (Europei, ottavi di finale) – Diretta streaming su Eurovision Sport. Alle 12.30, -54 kg femminili: Charaabi-Resende; alle 14.15, -70 kg femminili: Saraiello-Golubeva.

13.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Gran Bretagna-Ecuador: diretta streaming su SuperTennis+.

13.15 – EQUITAZIONE (League of Nations) – Saint-Tropez-Gassin, prova a squadre: diretta dalle ore 16.00 su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – MOTOGP (GP Austria) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 16.50 su TV8 HD e tv8.it.

14.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo Speed) – Fasi finali delle staffette maschile e femminile: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – GINNASTICA ACROBATICA (Mondiali Youth & Junior 2026) – Seconda sessione: diretta su Sportface TV e Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Parma-Genoa: diretta su DAZN e DAZN 1.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Frosinone-Como: diretta su DAZN e DAZN 2.

15.00 – VOLLEY (Europei) – Ucraina-Romania: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

15.00 – GOLF (PGA Tour) – Biltmore Championship, quarto giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

15.00 – PALLANUOTO (Champions League, qualificazioni) – Budva-Brescia: diretta streaming su European Aquatics TV.

15.19 – CICLISMO FEMMINILE (Mondiali) – Cronometro individuale: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD; diretta streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

15.30 – VELA (SailGP) – Ginevra, seconda giornata: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube di SailGP.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Finlandia-Grecia: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

17.00 – TENNIS (Coppa Davis) – Cile-Spagna: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTennis+.

17.00 – BASKET (Supercoppa Italiana, finale) – Venezia-Milano: diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; diretta streaming su cielo.tv, Sky Go, NOW e LBA TV.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Francia-Portogallo: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su DAZN, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Juventus-Atalanta: diretta streaming su DAZN; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming anche su Sky Go e NOW.

19.00 – CICLISMO (Mondiali) – Cronometro individuale: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD; diretta streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

20.30 – TENNIS (WTA 250 San Paolo) – Finale Quevedo-Podoroska: diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis+.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Milan-Lecce: diretta su DAZN e DAZN 1.

21.05 – VOLLEY (Europei) – Italia-Danimarca: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

21.15 – MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country Elite femminile a Soldier Hollow: diretta dalle ore 21.30 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

23.15 – MOUNTAIN BIKE (World Series) – Cross country Elite maschile a Soldier Hollow: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 20 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.