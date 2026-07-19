Sport in tv oggi domenica 19 luglio: Spagna-Argentina e GP Belgio, gli eventi su Sportface TV

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina chiude una domenica ricchissima, che propone anche il Gran Premio del Belgio di Formula 1, la quindicesima tappa del Tour de France e Italia-Cuba nella Nations League di volley. Su Sportface TV, dalle 11.00, l’ultima giornata del Giro della Valle d’Aosta e, alle 17.00, le fasi finali senior del Naples Ball Tribe.

Una domenica di grande sport, con appuntamenti distribuiti lungo l’intero arco della giornata. Il momento più atteso arriverà alle 21.00 con la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, mentre alle 15.00 scatterà il Gran Premio del Belgio di Formula 1.

Il programma comprende anche il Tour de France, la Nations League di volley, le finali dei tornei di tennis di Gstaad, Bastad, Iasi e Atene, l’ultima giornata degli Europei Under 18 di atletica e le gare degli Europei di arrampicata sportiva. Due gli appuntamenti in diretta su Sportface TV: il Giro della Valle d’Aosta e le fasi finali senior del Naples Ball Tribe.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, domenica 19 luglio

04.00 – BMX RACING (Mondiali) – Quarti di finale, semifinali e finali: diretta streaming dalle ore 07.50 su Discovery+ e HBO Max.

08.30 – VOLLEY (Nations League) – Italia-Cuba: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN e VBTV.

08.35 – ATLETICA – Europei Under 18, quarta giornata, sessione mattutina: diretta streaming su Eurovision Sport.

08.40 – GOLF – The Open Championship, quarto giro: diretta dalle ore 11.00 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA – Europei di boulder a Barcellona, semifinali: diretta streaming sul canale YouTube di World Climbing Europe.

10.05 – RALLY – Rally Estonia, ultima giornata: diretta su DAZN.

11.25 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MX2, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

11.30 – TENNIS – ATP 250 Gstaad, finale Tsitsipas-Collignon: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.45 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MXGP, warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

12.30 – GOLF – Corales Championship, quarto giro: diretta dalle ore 17.00 su Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

13.10 – CICLISMO – Tour de France, quindicesima tappa Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 chilometri: diretta su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max; dalle ore 14.45 anche su Rai 2 HD e RaiPlay.

14.00 – CICLISMO FEMMINILE – Baloise Ladies Tour, quarta tappa Mechelen-Mechelen di 111,4 chilometri: diretta dalle ore 15.00 su cycling.pickx.be/fr.

Non prima delle 14.00 – TENNIS – ATP 250 Bastad, finale Darderi-Rublev: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

14.15 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MX2, gara 1: diretta su Eurosport 2 HD, DAZN, mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

15.00 – FORMULA 1 – GP Belgio, gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 17.55 su TV8 HD e tv8.it.

15.00 – EQUITAZIONE – Salto ostacoli, Global Champions Tour, Grand Prix of Riesenbeck: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.15 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MXGP, gara 1: diretta su Eurosport 2 HD, DAZN, mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

16.00 – ATLETICA – Europei Under 18, quarta giornata, sessione pomeridiana: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

16.20 – ARRAMPICATA SPORTIVA – Europei di boulder a Barcellona, finale maschile: diretta streaming sul canale YouTube di World Climbing Europe.

Non prima delle 16.30 – TENNIS – WTA 250 Iasi, finale Sherif-Badosa: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

17.10 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MX2, gara 2: diretta su RaiPlay Sport 1, mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

17.45 – ARRAMPICATA SPORTIVA – Europei di boulder a Barcellona, finale femminile: diretta streaming sul canale YouTube di World Climbing Europe.

18.10 – MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, MXGP, gara 2: diretta su RaiPlay Sport 1, mxgp-tv.com, Discovery+ e HBO Max.

Non prima delle 19.00 – TENNIS – WTA 250 Atene, finale Krejcikova-Sakkari: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e SuperTennis HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

21.00 – CALCIO (Mondiali) – Finale Spagna-Argentina: diretta tv su Rai 1 HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

23.30 – TRIATHLON – World Cup Edmonton, staffetta mista: diretta streaming su triathlonlive.tv.

Giro della Valle d’Aosta e Naples Ball Tribe su Sportface TV

La programmazione di Sportface TV per domenica 19 luglio si apre alle 11.00 con l’ultima giornata del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta 2026. La corsa giovanile si conclude dopo quattro giorni di competizione con la diretta integrale dell’appuntamento conclusivo.

Alle 17.00 spazio invece al basket con le fasi finali senior del Naples Ball Tribe, evento organizzato da Napoli Basket Academy e Mosaiko Enterprise. Anche questo appuntamento sarà proposto in diretta su Sportface TV.