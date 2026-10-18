Sport in tv oggi domenica 18 ottobre: Mondiali di ciclismo su pista e Italia ai Mondiali di ginnastica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Mondiali di ciclismo su pista e le qualificazioni dei Mondiali di ginnastica artistica con l’Italia sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 18 ottobre. Grande spazio anche al tennis con le finali del Masters 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, alla Superbike, all’atletica e al basket. Nella notte apre la giornata USA-Italia del WXV di rugby femminile, mentre in serata proseguono Superlega e Serie A1 di volley e si disputa la finale per il bronzo dei World Skate Games di hockey su pista.

Il ciclismo su pista propone una lunga giornata mondiale fin dalle 5.00, mentre alle 10.00 cominciano le qualificazioni maschili dei Mondiali di ginnastica artistica, con l’Italia inserita nella quinta suddivisione. Le azzurre saranno invece impegnate nella terza suddivisione femminile alle 19.40.

Molto ricco anche il programma del tennis, con la finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai alle 10.30 e quella del WTA 1000 di Wuhan alle 12.30. Nel pomeriggio spazio inoltre alla Serie A di basket, alla Superlega di volley, alla World Cup di arrampicata e al GP di Spagna di Superbike.

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Sport in tv oggi, domenica 18 ottobre

00.00 – RUGBY FEMMINILE (WXV Global Series) – USA-Italia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Salt Lake City, finale: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

03.00 – SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile e femminile a Takamatsu, gare a squadre: diretta streaming su Fencing TV.

04.10 – CICLISMO – Tour of Guangxi, sesta tappa Yizhou-NongLa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 06.30.

05.00 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max. Dalle ore 07.25 anche su Eurosport 2 e DAZN.

05.00 – GOLF (DP World Tour) – DP World India Championship, quarto giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go e NOW.

07.30 – BMX RACING (Coppa del Mondo) – Shanghai, finale femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

08.30 – ATLETICA – Mezza maratona di Roma: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – ATLETICA – Maratona di Amsterdam: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

09.30 – BMX RACING (Coppa del Mondo) – Shanghai, finale maschile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

09.35 – SUPERBIKE (GP Spagna) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

09.50 – ATLETICA – Corsa dei Castelli, 10 km a Trieste: diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics.

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Qualificazioni maschili: diretta streaming su Eurovision Sport. Italia in quinta suddivisione alle ore 10.00.

10.15 – BIATHLON (Loop One Festival) – Qualificazione femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

10.30 – TENNIS (ATP Masters 1000 Shanghai) – Finale: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Masters Malaysia Super 1000: diretta streaming su BWF TV.

11.00 – SNOOKER (Northern Ireland Open) – Primo turno: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 20.00 anche su Eurosport 1 e DAZN.

11.00 – SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile e femminile a Orano, gare a squadre: diretta streaming su Fencing TV.

11.00 – SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile e femminile a Casablanca, gare a squadre: diretta streaming su Fencing TV.

11.10 – SUPERBIKE (GP Spagna) – Superpole Race: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.30 – TENNISTAVOLO (Europei) – Semifinali dei singolari maschile e femminile: diretta streaming su ETTU TV.

12.00 – MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Barcellona, gara: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.00 – BASKET (Serie A) – Napoli-Olimpia Milano: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e LBA TV.

12.00 – BASKET (Liga ACB) – Saragozza-Lleida e Girona-Coruna: diretta streaming su DAZN.

12.30 – TENNIS (WTA 1000 Wuhan) – Finale: diretta tv su Sky Sport Max e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

12.30 – CICLISMO (Eneco Tour) – Quinta tappa Arnhem-Arnhem: diretta dalle ore 14.30 su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.30 – CALCIO (Serie A) – Udinese-Lecce: diretta streaming su DAZN.

12.30 – CALCIO (Serie C) – Campobasso-Perugia: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.30 – CALCIO (Serie C) – Latina-Vis Pesaro: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

12.30 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Como 1907: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

12.30 – BASKET (Liga ACB) – Real Madrid-Bilbao: diretta streaming su DAZN.

12.30 – BIATHLON (Loop One Festival) – Qualificazione maschile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.40 – CICLISMO FEMMINILE (Eneco Tour) – Quinta tappa Arnhem-Arnhem: diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 – CANOTTAGGIO (Mondiali Beach Sprint) – Prima giornata: diretta streaming su World Rowing TV.

13.00 – CICLISMO – Veneto Classic: diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 15.50; diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Eurosport 1, Discovery+ e HBO Max dalle 15.20.

13.40 – CICLISMO FEMMINILE – Crono delle Nazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 14.00.

14.00 – CALCIO (Liga) – Osasuna-Racing Santander: diretta streaming su DAZN.

14.20 – CICLISMO – Crono delle Nazioni: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.30 – CALCIO (Bundesliga austriaca) – Salisburgo-Altach: diretta streaming su Como TV.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Gubbio-Atalanta U23: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Ravenna-Spezia: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Savoia: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Cavese-Cavarano: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Cosenza-Altamura: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Broni: diretta streaming su FLIMA TV.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Como: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Südtirol: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie C) – Bari-Crotone: diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport 252; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Milan: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Premier League) – Bournemouth-Sunderland: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Premier League) – Brighton-Crystal Palace: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Premier League) – Leeds-Manchester United: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.00 – CALCIO (Ligue 1) – Angers-Marsiglia: diretta streaming su Ligue1+.

15.00 – TENNIS – Challenger di Olbia: diretta streaming su DAZN.

15.00 – PADEL (Milano P1) – Finali: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – SUPERBIKE (GP Spagna) – Gara 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Bayer Leverkusen-Friburgo: non è prevista copertura tv o streaming.

15.30 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Jacksonville Jaguars-Houston Texans: diretta streaming su DAZN.

15.45 – BIATHLON (Loop One Festival) – Mass start femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

16.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Qualificazioni femminili: diretta streaming su Eurovision Sport. Italia in terza suddivisione alle ore 19.40.

16.00 – BASKET (Serie A) – Trento-Varese: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e LBA TV.

16.00 – CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Hearts: diretta streaming su Como TV.

16.00 – BASKET (LNB francese) – Gravelines Dunkerque-Digione: diretta streaming su DAZN.

16.00 – VOLLEY (Serie A2) – Pineto-Reggio Calabria e Brescia-Lagonegro: diretta streaming su DAZN.

16.15 – CALCIO (Liga) – Celta Vigo-Alaves: diretta streaming su DAZN.

16.25 – BIATHLON (Loop One Festival) – Mass start maschile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

16.30 – BASKET (LNB francese) – Parigi-Boulazac: diretta streaming su DAZN.

16.45 – CALCIO (Eredivisie) – Groningen-Ajax: diretta streaming su Como TV.

17.00 – BASKET (Serie A) – Treviso-Udine: diretta streaming su LBA TV.

17.00 – BASKET (Liga ACB) – Valencia-Murcia: diretta streaming su DAZN.

17.00 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sesto San Giovanni-Battipaglia: diretta streaming su FLIMA TV.

17.00 – VOLLEY (Serie A2) – Palmi-Porto Viro: diretta streaming su DAZN.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Consolini-Macerata: diretta streaming su DAZN.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Firenze: diretta streaming su DAZN.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Erreci Busto Arsizio-Costa Volpino, Fasano-Club Italia, Altamura-Roma, Melendugno-Imola, Monviso-Offanengo, Perugia-Padova e Trento-Messina: diretta streaming su DAZN.

17.15 – CALCIO (Serie B) – Cesena-Avellino: diretta streaming su DAZN.

17.15 – CALCIO (Ligue 1) – Le Havre-Auxerre, Lorient-Monaco e Paris FC-Rennes: diretta streaming su Ligue1+.

17.30 – CALCIO (Premier League) – Nottingham Forest-Arsenal: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Bundesliga) – Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Pergolettese: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Pescara-Ostiamare: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Novara: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Desenzano: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Barletta-Picerno: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Sorrento-Casertana: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Conegliano: diretta streaming su DAZN.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Milan-Atalanta: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Parma: diretta streaming su DAZN.

18.00 – BASKET (Serie A) – Trieste-Cantù: diretta streaming su LBA TV.

18.00 – BASKET (Serie A) – Verona-Reggio Emilia: diretta streaming su LBA TV.

18.00 – BASKET (Liga ACB) – Tenerife-Baskonia: diretta streaming su DAZN.

18.00 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Roseto, Libertas Livorno-Brixia e San Martino-Venezia: diretta streaming su FLIMA TV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Milano: diretta streaming su VBTV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Perugia: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e VBTV.

18.00 – VOLLEY (Superlega) – Prata di Pordenone-Monza: diretta streaming su VBTV.

18.00 – VOLLEY (Serie A2) – Ravenna-Grottazzolina, Fano-Gioia del Colle e Reggio Emilia-Belluno: diretta streaming su DAZN.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Bergamo: diretta streaming su DAZN.

18.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile, semifinali: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

18.30 – CALCIO (Liga) – Malaga-Real Sociedad: diretta streaming su DAZN.

18.30 – BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Scafati: diretta streaming su LBA TV.

18.30 – VOLLEY (Serie A2) – Napoli-Macerata: diretta streaming su DAZN.

18.30 – RUGBY (Amlin Challenge Cup) – Castres Olympique-Benetton: diretta streaming su EPCR TV.

19.00 – BASKET (Serie A) – Tortona-Maxima Roma: diretta streaming su LBA TV.

19.00 – BASKET (LNB francese) – Le Mans-JL Bourg: diretta streaming su DAZN.

19.00 – BASKET (Liga ACB) – Joventut Badalona-Barcellona: diretta streaming su DAZN.

19.00 – VOLLEY (Superlega) – Modena-Trento: diretta streaming su DAZN e VBTV.

19.00 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Atlanta Falcons-Chicago Bears, Cleveland Browns-Baltimore Ravens, Indianapolis Colts-Tennessee Titans, New England Patriots-New York Jets, New York Giants-New Orleans Saints, Philadelphia Eagles-Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers-Pittsburgh Steelers: diretta streaming su DAZN.

19.30 – CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Arezzo: diretta streaming su DAZN.

19.45 – CALCIO (Liga Profesional argentina) – Racing Club-Independiente: diretta streaming su Como TV.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Juventus-Lazio: diretta streaming su DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Lione-Nizza: diretta streaming su Ligue1+.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Campobasso: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e FLIMA TV.

21.00 – CALCIO (Liga) – Real Madrid-Siviglia: diretta streaming su DAZN.

22.05 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Rams-Arizona Cardinals: diretta streaming su DAZN.

22.45 – HOCKEY SU PISTA (World Skate Games) – Finale per il bronzo: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

22.45 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders-Buffalo Bills: diretta streaming su DAZN.

23.00 – CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-San Lorenzo: diretta streaming su Como TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 18 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.