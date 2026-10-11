Sport in tv oggi domenica 11 ottobre: GP Singapore e MotoGP Indonesia, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Formula 1 e MotoGP sono tra i grandi protagonisti del programma sportivo di domenica 11 ottobre, con il GP di Singapore e il GP d’Indonesia. Spazio anche alle Nazionali azzurre con Italia-Germania nelle qualificazioni al Premier 12 di baseball e al Team Event dei Mondiali di judo. In serata su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, riflettori sul Campionato Mediterraneo WBC dei pesi supermedi con Giovanni Cavallaro contro Ayoud El Fahmi. Ricco anche il programma di Serie A di basket e volley femminile.

La giornata dei motori parte molto presto con Moto3, Moto2 e MotoGP in Indonesia: la gara della classe regina è in programma alle 9.00. Alle 14.00 spazio invece alla Formula 1 con il GP di Singapore, in diretta sui canali Sky e successivamente in differita su TV8. Nel pomeriggio si completa anche il weekend della Superbike all’Estoril.

Tra gli appuntamenti azzurri, alle 12.00 Italia-Germania nelle qualificazioni al Premier 12 di baseball, mentre alle 16.00 si disputa il Final Block del Team Event ai Mondiali di judo. Alle 20.30 spazio infine alla boxe con Giovanni Cavallaro-Ayoud El Fahmi, incontro valido per il Campionato Mediterraneo WBC dei pesi supermedi, in diretta su Italia Boxe TV.

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Sport in tv oggi, domenica 11 ottobre

03.00 – GOLF (PGA Tour) – Baycurrent Classic, quarto giro: diretta dalle ore 05.00 su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

04.40-04.50 – MOTOGP (GP Indonesia) – Warm-up: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

06.00 – MOTO3 (GP Indonesia) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 11.00 su TV8 HD e tv8.it.

06.00 – TENNIS (ATP Masters 1000 Shanghai) – Sedicesimi di finale del singolare e del doppio: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic sarà il terzo match del programma iniziato alle ore 06.00.

07.15 – MOTO2 (GP Indonesia) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 12.15 su TV8 HD e tv8.it.

07.30 – JUDO (Mondiali) – Eliminatorie del Team Event: diretta streaming su Judo TV.

08.15 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, Il Cairo) – Qualificazioni della pistola 10 metri maschile: non è prevista copertura tv o streaming.

08.30 – GOLF (DP World Tour) – Spain Open, quarto giro: diretta dalle ore 14.00 su Sky Sport Golf; streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – MOTOGP (GP Indonesia) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 13.55 su TV8 HD e tv8.it.

09.00 – TENNISTAVOLO (Europei) – Qualificazioni: diretta streaming su ETTU TV.

10.15 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

10.30 – TENNIS (WTA 1000 Pechino) – Finale del singolare e del doppio: diretta dalle ore 13.30 su SuperTennis HD e Sky Sport Max; streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

11.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo, Il Cairo) – Finale pistola 10 metri maschile: diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

12.00 – BASEBALL (Qualificazioni Premier 12) – Italia-Germania: diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e dalle ore 12.20 diretta tv su Rai Sport HD.

12.10 – CICLISMO – Parigi-Tours: diretta dalle ore 15.00 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.10 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Superpole Race: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 19.35 su TV8 HD e tv8.it.

12.30 – CALCIO (Serie A) – Como-Roma: diretta su DAZN e DAZN 1.

14.00 – FORMULA 1 (GP Singapore) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita dalle ore 16.55 su TV8 HD e tv8.it.

14.00 – EQUITAZIONE (Global Champions Tour) – Salto ostacoli a Roma: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

14.30 – ATLETICA – Maratona di Chicago: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Lazio-Monza: diretta su DAZN e DAZN 1.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Lecce-Bologna: diretta su DAZN e DAZN 2.

15.30 – EQUITAZIONE (Coppa del Mondo) – Salto ostacoli a Oslo: diretta streaming su FEI TV.

16.00 – JUDO (Mondiali) – Final Block del Team Event: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e Judo TV.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Milano: diretta streaming su DAZN.

16.00 – BASKET (Serie A) – Milano-Treviso: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e LBA TV.

16.30 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Gara 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 20.00 su TV8 HD e tv8.it.

16.30 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Costa Masnaga: diretta streaming su FLIMA.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Brescia: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Cuneo: diretta streaming su DAZN.

17.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Consolini: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

17.00 – BASKET (Serie A) – Cantù-Napoli e Reggio Emilia-Tortona: diretta streaming su LBA TV.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Milan: diretta streaming su DAZN; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming anche su Sky Go e NOW.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-Bergamo: diretta streaming su DAZN.

18.00 – BASKET (Serie A) – Scafati-Verona: diretta streaming su LBA TV.

18.00 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-San Martino di Lupari, Brixia-Derthona, Roseto-Livorno e Broni-Venezia: diretta streaming su FLIMA.

18.15 – BASKET (Serie A) – Maxima Roma-BC Roma: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e LBA TV.

19.00 – BASKET (Serie A) – Venezia-Virtus Bologna: diretta streaming su LBA TV.

20.30 – BOXE (Campionato Mediterraneo WBC, pesi supermedi) – Giovanni Cavallaro (Italia)-Ayoud El Fahmi (Marocco): diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Cagliari-Juventus: diretta su DAZN e DAZN 1.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 11 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi live, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.