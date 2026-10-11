Mondiali judo 2026, oggi il Mixed Team: Italia subito contro la Georgia

Ultima giornata di gare ai Mondiali di judo 2026 di Baku, con l’Italia impegnata nella competizione a squadre miste. Gli azzurri debutteranno subito contro la Georgia, campione del mondo in carica, in un incrocio durissimo ma dal grande fascino. Le eliminatorie partiranno alle 7.30 italiane, mentre il Final Block è previsto alle 16.00. La formula prevede sei incontri complessivi, tre maschili e tre femminili, con vittoria assegnata alla prima squadra capace di conquistare quattro successi.

Tutti gli italiani a disposizione

L’Italia potrà scegliere tra più atleti in ogni categoria. Nei -57kg femminili sono iscritte Giulia Carrà e Michela Terranova, mentre nei -70kg figurano Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin. Per i +70kg le opzioni sono Asya Tavano ed Erica Simonetti.

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Sul fronte maschile, invece, nei -73kg ci sono Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani, nei –90kg Kenny Komi Badel e Manuel Parlati, mentre nei +90kg il ct potrà scegliere tra Gennaro Pirelli e Kwadjo Anani.

Georgia subito, poi possibile quarto contro Uzbekistan o Germania

L’Italia è stata inserita nella Pool C e affronterà immediatamente la Georgia. In caso di successo, gli azzurri troverebbero ai quarti la vincente della sfida tra Uzbekistan e Germania. Il compito è complicato, ma l’Italia arriva all’appuntamento con alcune certezze importanti: Pirelli è reduce dal bronzo nei -100kg, mentre Tavano ha raggiunto la finale per il bronzo nei +78kg.

Gli azzurri torneranno dunque sul tatami dalle 7.30, con l’obiettivo di allungare il proprio Mondiale e restare in corsa per una medaglia nella prova a squadre.