Sport in tv oggi (domenica 11 Gennaio): Inter-Napoli e tanto tennis. Musetti a caccia della vittoria

Una giornata ricca di emozioni quella di domenica 11 Gennaio 2026. Tanto sport in tv, dal tennis fino al calcio e con Inter-Napoli.

Il palinsesto odierno valido per il giorno 11 Gennaio 2026 si preannuncia ricca di emozioni con diversi eventi in tutte le categorie. La mattinata si apre con alcune finali, a partire da quella già in corso tra la numero uno al mondo Sabalenka e la Kostyuk e quella tra Lorenzo Musetti ed Alexander Bublik; tanto tennis ma anche tanto calcio e grande divertimento all’orizzonte.

Sport in tv oggi, domina la serie A

La giornata di serie A si preannuncia molto interessante con diversi eventi di primo piano. Uno su tutti è naturalmente Inter-Napoli, una sfida che potrebbe risultare decisiva in chiave scudetto, poi occhi anche ad altri match come ad esempio il Milan che va a Firenze a caccia della vittoria ed affronta una squadra per certi versi ‘disperata’. La lotta scudetto è più accesa che mai e andiamo a vedere gli eventi con lo sport oggi in tv:

5.55 Rally, Dakar: 7a tappa – 22.45 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 23.30 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

7.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: finale, Sabalenka-Kostyuk – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX

7.30 Tennis, United Cup: finale, Polonia-Svizzera – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

8.30 Tennis, ATP 250 Hong Kong: finale singolare, Musetti-Bublik – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

Dopo mezz’ora dal termine della finale di singolare Tennis, ATP 250 Hong Kong: finale doppio, Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev – Nessuna copertura tv/streaming

8.50 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile – discovery+, 2a manche anche su Eurosport 1 HD, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Juniores Umhausen: singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

Non prima delle 9.30 Tennis, ATP 250 Brisbane: finale, Medvedev-Nakashima – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

9.50 Ciclocross, Campionati Italiani: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 1a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Arber: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.50 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile – discovery+

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 femminile – discovery+

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Zauchensee: superG femminile – Rai 2 HD dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: NH HS94 femminile – discovery+

12.00 Ciclocross, Campionati Italiani: donne under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

12.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Parma – DAZN, DAZN 1

12.45 Pallanuoto, Europei: Italia-Turchia – Rai Play Sport 1, EuroAquatics TV, differita 16.20 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Arber: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Ciclocross, Campionati Italiani: donne élite – Nessuna copertura tv/streaming

13.45 Speed skating, Europei Tomaszów Mazowiecki: 3a giornata – discovery+, Rai Play Sport 2

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta mista – discovery+

14.00 Rugby, Challenge Cup: Zebre Parma-Ospreys – EPCR TV

14.30 Rugby, Serie A Élite: Biella-Vicenza – The Rugby Channel

14.30 Rugby femminile, Serie A Élite: Benetton-Colorno -YouTube Federazione Italiana Rugby, federugby.it

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: 10 km pursuit femminile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

14.40 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 5 km femminile – discovery+

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Brixia – flima.tv

15.00 Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Juventus-Roma – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Milan – DAZN, DAZN 1

15.15 Pallanuoto, Europei: Romania-Slovacchia – EuroAquatics TV

15.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane: LH HS 140 maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Treviso-Varese – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Conegliano – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Perugia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Vallefoglia – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Cantù – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Verona – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Modena – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Civitanova-Padova – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Monza – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Milano-Cisterna – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Udine-Cremona – LBA TV

18.00 Pallamano, amichevole: Far Oer-Italia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

18.00 Pallanuoto, Europei: Slovenia-Croazia – EuroAquatics TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Battipaglia – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Brescia-Tortona – LBA TV

20.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lake Placid: aerials maschili e femminili – discovery+

20.30 Pallanuoto, Europei: Grecia-Georgia – EuroAquatics TV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Napoli – DAZN, DAZN 1