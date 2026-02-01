Sport in TV oggi domenica 1° febbraio: calendario completo e dove vedere gli eventi

Domenica 1° febbraio si preannuncia una delle giornate più ricche dell’anno per gli appassionati di sport da seguire in tv o in streaming. La domenica sportiva spazia dagli sport invernali al grande tennis, dal calcio alla pallanuoto, con eventi elitari e competizioni nazionali che si susseguono per tutta la giornata.

🕐 Notte e prima mattina

01:15 – Ciclismo

Cadel Evans Great Ocean Road Race – Diretta streaming

08:50 – Sci alpinismo / Coppa del Mondo

Staffetta mista da Boi Taull – Diretta streaming

09:30 – Tennis / Australian Open

Finale singolare maschile – Diretta TV e streaming

10:15 – Combinata nordica / Coppa del Mondo

Gundersen femminile HS109 – Diretta TV e streaming

10:30 – Ciclismo

Trofeo Mallorca (Challenge Mallorca) – Diretta TV e streaming

10:40 – Biathlon

Staffetta maschile 4×7.5 km a Sjusjoen – Diretta streaming

⛷️ Mattinata sportiva

11:00 – Sci alpino / Coppa del Mondo

Discesa libera maschile a Crans Montana – Diretta TV e streaming

11:00 – Ciclocross / Mondiali

Categoria Junior maschile – Diretta TV e streaming

11:05 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo

Qualificazioni HS147 maschile a Willingen – Diretta streaming

12:00 – Basket femminile / Serie A1

Campobasso – Sassari – Diretta streaming

⚽ Mezzogiorno e primo pomeriggio

12:30 – Calcio / Serie A

Torino – Lecce – Diretta streaming

12:30 – Calcio femminile / Serie A

Milan – Genoa – Diretta TV e streaming

Lazio – Como – Diretta streaming

12:40 – Ciclismo

Grand Prix La Marseillaise – Diretta streaming

13:10 – Ciclocross / Mondiali

Under 23 femminile – Diretta TV e streaming

13:15 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo

HS147 femminile a Willingen – Diretta streaming

13:45 – Biathlon

Staffetta femminile 4×6 km a Sjusjoen – Diretta streaming

🏆 Pomeriggio ricco di eventi

14:45 – Combinata nordica / Coppa del Mondo

Gundersen femminile 5 km – Diretta streaming

15:00 – Calcio / Serie A

Como – Atalanta – Diretta streaming

15:00 – Calcio femminile / Serie A

Parma – Roma – Diretta streaming

Ternana – Inter – Diretta streaming

15:10 – Ciclocross / Mondiali

Elite maschile – Diretta TV e streaming

15:30 – Combinata nordica / Coppa del Mondo

Gundersen maschile 10 km – Diretta streaming

16:00 – Calcio a 5 / Europei

Quarti di finale: Portogallo – Belgio – Diretta TV e streaming

16:00 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo

HS147 maschile a Willingen – Diretta TV e streaming

16:00 – Volley femminile / Serie A1

Monviso – San Giovanni in Marignano – Diretta TV e streaming

16:00 – Basket / Serie A

Milano – Brescia – Diretta TV e streaming

16:30 – Basket / Serie A

Sassari – Cremona – Diretta streaming

16:30 – Pallanuoto femminile / Europei

Italia – Francia – Diretta TV e streaming

🏀🏐 Tardo pomeriggio e sera

17:00 – Ciclismo su pista / Europei

Sessione serale – Diretta TV e streaming

17:00 – Volley femminile / Serie A1

Conegliano – Macerata

Chieri – Scandicci

Perugia – Bergamo

Firenze – Milano

Dirette TV e streaming

17:00 – Volley maschile / Superlega

Trento – Cuneo

Padova – Perugia

Dirette TV e streaming

17:00 – Basket / Serie A

Trieste – Treviso – Diretta streaming

18:00 – Basket / Serie A

Varese – Reggio Emilia – Diretta streaming

18:00 – Volley femminile / Serie A1

Vallefoglia – Novara – Diretta TV e streaming

18:00 – Pallamano / Europei

Finale: Danimarca – Germania – Diretta TV e streaming

18:00 – Basket femminile / Serie A1

Broni – Sesto San Giovanni

Battipaglia – Roseto

Dirette streaming

19:00 – Basket femminile / Serie A1

Venezia – Schio – Diretta TV e streaming

🌙 Prime time e notte

20:45 – Calcio / Serie A

Parma – Juventus – Diretta streaming

21:15 – Atletica indoor

Meeting World Indoor Tour di New York – Diretta TV (dalle 22:00)