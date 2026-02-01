Sport in TV oggi domenica 1° febbraio: calendario completo e dove vedere gli eventi

Domenica 1° febbraio si preannuncia una delle giornate più ricche dell’anno per gli appassionati di sport da seguire in tv o in streaming. La domenica sportiva spazia dagli sport invernali al grande tennis, dal calcio alla pallanuoto, con eventi elitari e competizioni nazionali che si susseguono per tutta la giornata.
🕐 Notte e prima mattina
01:15 – Ciclismo
Cadel Evans Great Ocean Road Race – Diretta streaming
08:50 – Sci alpinismo / Coppa del Mondo
Staffetta mista da Boi Taull – Diretta streaming
09:30 – Tennis / Australian Open
Finale singolare maschile – Diretta TV e streaming
10:15 – Combinata nordica / Coppa del Mondo
Gundersen femminile HS109 – Diretta TV e streaming
10:30 – Ciclismo
Trofeo Mallorca (Challenge Mallorca) – Diretta TV e streaming
10:40 – Biathlon
Staffetta maschile 4×7.5 km a Sjusjoen – Diretta streaming
⛷️ Mattinata sportiva
11:00 – Sci alpino / Coppa del Mondo
Discesa libera maschile a Crans Montana – Diretta TV e streaming
11:00 – Ciclocross / Mondiali
Categoria Junior maschile – Diretta TV e streaming
11:05 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo
Qualificazioni HS147 maschile a Willingen – Diretta streaming
12:00 – Basket femminile / Serie A1
Campobasso – Sassari – Diretta streaming
⚽ Mezzogiorno e primo pomeriggio
12:30 – Calcio / Serie A
Torino – Lecce – Diretta streaming
12:30 – Calcio femminile / Serie A
Milan – Genoa – Diretta TV e streaming
Lazio – Como – Diretta streaming
12:40 – Ciclismo
Grand Prix La Marseillaise – Diretta streaming
13:10 – Ciclocross / Mondiali
Under 23 femminile – Diretta TV e streaming
13:15 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo
HS147 femminile a Willingen – Diretta streaming
13:45 – Biathlon
Staffetta femminile 4×6 km a Sjusjoen – Diretta streaming
🏆 Pomeriggio ricco di eventi
14:45 – Combinata nordica / Coppa del Mondo
Gundersen femminile 5 km – Diretta streaming
15:00 – Calcio / Serie A
Como – Atalanta – Diretta streaming
15:00 – Calcio femminile / Serie A
Parma – Roma – Diretta streaming
Ternana – Inter – Diretta streaming
15:10 – Ciclocross / Mondiali
Elite maschile – Diretta TV e streaming
15:30 – Combinata nordica / Coppa del Mondo
Gundersen maschile 10 km – Diretta streaming
16:00 – Calcio a 5 / Europei
Quarti di finale: Portogallo – Belgio – Diretta TV e streaming
16:00 – Salto con gli sci / Coppa del Mondo
HS147 maschile a Willingen – Diretta TV e streaming
16:00 – Volley femminile / Serie A1
Monviso – San Giovanni in Marignano – Diretta TV e streaming
16:00 – Basket / Serie A
Milano – Brescia – Diretta TV e streaming
16:30 – Basket / Serie A
Sassari – Cremona – Diretta streaming
16:30 – Pallanuoto femminile / Europei
Italia – Francia – Diretta TV e streaming
🏀🏐 Tardo pomeriggio e sera
17:00 – Ciclismo su pista / Europei
Sessione serale – Diretta TV e streaming
17:00 – Volley femminile / Serie A1
Conegliano – Macerata
Chieri – Scandicci
Perugia – Bergamo
Firenze – Milano
Dirette TV e streaming
17:00 – Volley maschile / Superlega
Trento – Cuneo
Padova – Perugia
Dirette TV e streaming
17:00 – Basket / Serie A
Trieste – Treviso – Diretta streaming
18:00 – Basket / Serie A
Varese – Reggio Emilia – Diretta streaming
18:00 – Volley femminile / Serie A1
Vallefoglia – Novara – Diretta TV e streaming
18:00 – Pallamano / Europei
Finale: Danimarca – Germania – Diretta TV e streaming
18:00 – Basket femminile / Serie A1
Broni – Sesto San Giovanni
Battipaglia – Roseto
Dirette streaming
19:00 – Basket femminile / Serie A1
Venezia – Schio – Diretta TV e streaming
🌙 Prime time e notte
20:45 – Calcio / Serie A
Parma – Juventus – Diretta streaming
21:15 – Atletica indoor
Meeting World Indoor Tour di New York – Diretta TV (dalle 22:00)