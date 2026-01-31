Zane Weir apre la stagione al coperto tra successo e acciacchi

Lanciando il peso a 20,56 metri nel corso della sua prima uscita stagionale, Zane Weir ha inaugurato il 2026 dell’atletica italiana con una prestazione convincente sul campo di Nordhausen, in Germania.

Reduce da un raduno in Sudafrica, l’azzurro ha conquistato la vittoria nella prova di getto del peso, mostrando fin da subito il proprio (ottimo) stato di forma. Tuttavia, dietro il risultato positivo si nasconde comunque un piccolo campanello d’allarme: un dolore al diaframma che ha indotto l’atleta a fermarsi dopo un solo lancio utile.

In vista di un anno ricco di obiettivi importanti, dal Mondiale indoor a Torun agli Europei all’aperto di Birmingham, Weir ha preferito non forzare, scegliendo una gestione cauta delle proprie condizioni fisiche.

La gara di Nordhausen: una vittoria con margini

Nella competizione germanica, Weir ha bissato il successo con un lancio che gli è valso la prima posizione davanti a rivali di spessore. Alle sue spalle si sono piazzati lo statunitense Christopher Licata (20,44m) e Nick Ponzio (20,31m), entrambi autori di prestazioni comunque importanti ma non in grado di superare l’azzurro.

Anche un altro atleta italiano, Riccardo Ferrera, ha preso parte alla prova chiudendo in sesta posizione con un lancio di 19,38m. Il risultato di Weir, seppur “di comodo” come definito dagli osservatori, è significativo in una fase della stagione in cui molti atleti stanno ancora calibrando preparazione e sensazioni in pedana.

Acciacco e prospettive: guardando al calendario 2026

Nonostante l’importante successo, la giornata di Weir non è stata priva di difficoltà. Un fastidio al diaframma, accusato durante la gara, lo ha costretto a interrompere gli altri tentativi per precauzione.

Una scelta condivisibile, visto il valore dei prossimi impegni della stagione: i Campionati Mondiali Indoor (20-22 marzo) e gli Europei all’aperto in agosto rappresentano due obiettivi chiave per il pesista allenato da Paolo Dal Soglio, già campione europei indoor e protagonista di premforance di altissimo livello livello nelle stagioni passate.

Weir, infatti, detiene una delle miglior prestazioni prestazioni italiane di sempre nel getto del peso e sarà uno dei punti di riferimento azzurri nelle competizioni internazionali 2026.