Juventus: blitz nella notte, preso il nuovo attaccante

La Juventus chiude un colpo a sorpresa sul calciomercato: oggi visite mediche e firma per il nuovo attaccante

Un tuono nel deserto. Ci si aspetta almeno due colpi di livello dalla Juventus sul calciomercato in entrata, invece i bianconeri sono rimasti invischiati in un immobilismo che di certo non giova per i programmi di Luciano Spalletti e gli obiettivi sul campo.

Ad un certo punto, sembrava molto vicina una nuova prima punta. Piacevano molto En Nesyri e Mateta, ma per motivi diversi, nessuno dei due è mai davvero arrivato alla Continassa. Da lì è nato molto malcontento nei tifosi per l’ennesimo fumo con poco arrosto sotto.

Proprio nelle ultime ore, però, la Juventus ha chiuso un colpo che potrebbe essere importante per lo stile di gioco di Spalletti. Si tratta di un ritorno interessante nel campionato di Serie A. La chiusura è arrivata dopo un blitz nella notte.

La Juventus chiude Boga: le cifre dell’operazione

Non se l’aspettava nessuno, ma alla fine la Juventus ha deciso di puntare su Jeremie Boga. L’esterno offensivo, come detto, è una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta, facendo bene soprattutto con i neroverdi.

Le ultime stagioni, però, per lui sono state parecchio travagliate, soprattutto al Nizza, in cui ha subito una durissima contestazione nei mesi scorsi. L’addio sembrava scontato a gennaio, ma è andato per le lunghe.

Ora, proprio nelle ultime ore, è arrivato il blitz della Juventus che ha chiuso l’affare in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Nella giornata di oggi, visite mediche e firma.