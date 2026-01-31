Prevc domina a Willingen: spettacolo nel salto con gli sci, Insam migliore degli azzurri

Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la tappa di Willingen ha regalato emozioni e conferme.

Sull’Hs147 tedesco, il trentenne sloveno Domen Prevc ha messo in scena l’ennesima prova di forza, imponendosi con autorevolezza e allungando la sua scia di successi nella stagione.

Sul podio sono saliti anche atleti di altre nazioni mentre l’Italia, in leggera difficoltà, ha trovato nella performance di Alex Insam il risultato più importante e significativo.

La supremazia di Prevc e il podio internazionale

La gara maschile a Willingen ha visto Domen Prevc in grande evidenza. Lo sloveno ha dominato la competizione totalizzando 264.2 punti, grazie soprattutto a un secondo salo di 155 metri, che ha consentito di avvicinarsi persino al record del trampolino nonostante la stanga di partenza fosse inferiore rispetto a quella degli altri atleti.

Al secondo posto si è invece piazzato il nipponico Red Nikaido con 242.2 punti, atterrano direttamente sull’HS nella seconda serie e dimostrando grande consistenza tecnica.

Chiude il podio il padrone di casa Karl Geifer con 237.8 punti, che torna così tra i protagonisti di una gara di alto livello dopo un periodo tutt’altro che brillante. Nelle posizioni immediatamente successive si sono inseriti nomi come Felix Hoffmann e Manuel Fettner.

Italia in crescita, Insam protagonista

L’Italia ha trovato una buona prestazione con Alex Insam, unico azzurro a qualificarsi per la seconda serie di salti. Insam, proveniente dalla Val Gardena, ha sfruttato condizioni favorevoli nella prima serie raggiungendo 128.5 metri e totalizzando 88.3 punti. Nella seconda serie ha poi saltato 119.5 metri portando a casa il 27esimo posto complessivo con 170.8 punti, che comunque gli vale l’ingresso nella top 30.

Dietro di lui Giovanni Bresadola, che però non è riuscito a superare il taglio chiudendo 38esimo con 87.3 punti e restando comunque protagonista di una prestazione tutto sommato solida. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per gli azzurri a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove la competizione nel salto con gli sci sarà uno degli appuntamenti più attesi.