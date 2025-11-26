Giornata ricchissima di appuntamenti per lo sport: di seguito l’intero programma di oggi, mercoledì 26 novembre, con tutte le info e i dettagli.

Altro giorno altra corsa per le italiane in Champions League: oggi scenderanno in campo Atalanta e Inter in due match tutti da vivere. Giornata perciò ricca di calcio e non solo: il programma di questo 26 novembre è fittissimo di appuntamenti da non perdere.

Sport in tv oggi: tutti gli appuntamenti di questo mercoledì 26 novembre

02.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Orlando Magic (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championship (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Nuova Zelanda-Tanzania (diretta streaming su Fifa+)

08.00 CURLING (Europei) – Settima giornata maschile: Italia-Svezia, Germania-Austria, Danimarca-Svizzera, Polonia-Scozia, Norvegia-Cechia (diretta streaming su The Curling Channel)

08.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Portogallo-Giappone (diretta streaming su Fifa+)

10.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 BOXE – Europei U23, quarti di finale (diretta streaming sul canale YouTube di European Boxing)

10.30 ACCENSIONE TORCIA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 (diretta streaming su Discovery+, Olympic Channel, canale del Coni, canale di Milano Cortina 2026) 11.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Panama-Iran (diretta streaming su Fifa+)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Falun, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata femminile: Scozia-Norvegia (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, The Curling Channel)

13.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata femminile: Italia-Danimarca, Turchia-Germania, Cechia-Svizzera, Lituania-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

13.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Brasile-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

14.00 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Inter U23-Renate (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei U19) – Italia-Irlanda del Nord (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Falun, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.00 CALCIO (UEFA Youth League) – Atletico Madrid-Inter (diretta streaming su UEFA Tv)

16.00 CALCIO (UEFA Youth League) – Eintracht Francoforte-Atalanta (diretta streaming su UEFA Tv)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Eczacibasi Istanbul-Zeleznicar (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Italia-Svizzera (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.20; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, The Curling Channel)

18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Svezia-Scozia (diretta streaming su Eurosport 2, The Curling Channel)

18.00 CURLING (Europei) – Ottava giornata maschile: Cechia-Polonia, Austria-Danimarca, Norvegia-Germania, (diretta streaming su The Curling Channel)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Asseco Resovia-Maritsa Plovdiv (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Arezzo-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Potenza-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Pro Vercelli-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Ternana-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

18.00 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Germania-Islanda, Spagna-Paraguay (diretta streaming su IHF Tv)

18.35 RALLY – Rally di Arabia Saudita, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League) – FC Copenhagen-Kairat Almaty (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Pafos-Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

19.30 BASKET (Eurolega) – Monaco-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.30 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa Belgrado-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro League Tv)

19.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-Landes (diretta streaming su Rai Play Sport 2, canale YouTube di FIBA)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Flammes Carolo (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Milano-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Monza (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – LKS Lodz-Dresda (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Montenegro-Far Oer, Serbia-Uruguay (diretta streaming su IHF Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, ottavi di finale) – Sambenedettese-Brescia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 259; diretta streaming su Rai Play, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Champions League) – Atletico Madrid-Inter (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League) – Eintracht Francoforte-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Liverpool-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Olympiakos-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – PSG-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Club Brugge (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

23.00 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Detroit Pistons (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)