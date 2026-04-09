Sport in tv oggi (9 aprile): Sportface su Prime Video, Europa League, Conference League e Montecarlo

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video motori, ginnastica e sport olimpico per tutta la giornata. In serata Bologna-Aston Villa in Europa League e Crystal Palace-Fiorentina in Conference League, più tennis con Sinner e Berrettini a Montecarlo

Giovedì 9 aprile offre un palinsesto sportivo ricco e variegato. Il canale Sportface su Amazon Prime Video accompagna la giornata con documentari, serie originali e contenuti dedicati ai motori e allo sport olimpico, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di primo piano dal calcio al tennis, passando per pallanuoto, volley, basket e pallamano.

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Programmazione Sportface su Prime Video (9 aprile)

Morbidelli – Storie di Uomini e di Moto Veloce (Doc) Ore 00:00 e in replica alle 12:00

Il Mago Mancini (Doc, 56′) Ore 01:00 e in replica alle 13:00

Romagna Racing (Doc, 56′) Ore 02:00 e in replica alle 14:00

Ferrari 550 Maranello (22′) Ore 03:00 e in replica alle 15:00

Ferrari 599GTB Fiorano (24′) Ore 03:30 e in replica alle 15:30

Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) Ore 04:00 e in replica alle 16:00

Old but gold – ep. 1 di 4 (Serie) Ore 04:30 e in replica alle 16:30

Sport is my life – ep. 5 di 10 (Serie) Ore 05:00 e in replica alle 17:00

Sport is my life – ep. 6 di 10 (Serie) Ore 05:30 e in replica alle 17:30

Shakerati – ep. 4 e 5 di 6 (Vodcast) Ore 06:00 e in replica alle 18:00

Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (Serie) Ore 06:30 e in replica alle 18:30

Scienza dello sport TMSC – ep. 5 di 5 (Serie) Ore 07:00 e in replica alle 19:00

Fate s.1 – ep. 5 di 10 (Serie) Ore 07:30 e in replica alle 19:30

Fate s.1 – ep. 6 di 10 (Serie) Ore 08:00 e in replica alle 20:00

Battiti olimpici s.2 – ep. 1 di 4 (Serie) Ore 08:30 e in replica alle 20:30

Battiti olimpici s.2 – ep. 2 di 4 (Serie) Ore 09:00 e in replica alle 21:00

Battiti olimpici s.2 – ep. 3 e 4 di 4 (Serie) Ore 09:30 e in replica alle 21:30

Battiti olimpici one off (1×56′) Ore 10:00 e in replica alle 22:00

All Things Fall Apart – L’Ultima Sfida (Doc, 110′) Ore 11:00 e in replica alle 23:00

Gli altri eventi di sport in tv oggi

09:00 Badminton, Europei 2026: ottavi singolare e quarti doppio

Diretta streaming su Badminton Europe Tv

09:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada: pistola 25 metri femminile e carabina 10 metri maschile

Diretta streaming sul canale YouTube ISSF

09:00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Il Cairo: qualificazioni maschili

Diretta streaming su UIPM Tv

11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: ottavi di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Berrettini-Fonseca 1° match ore 11:00; Sinner-Machac 2° match dalle 11:00; Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten 3° match dalle 11:00)

12:30 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Stati Uniti

Diretta streaming su Recast Tv

13:15 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: quarta tappa

Diretta tv su Eurosport 1 HD dalle 15:30; streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN

14:00 Tennis, WTA 500 Linz: ottavi di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max; streaming su SuperTenniX, Sky Go, NOW

14:30 Pallanuoto, World Cup: Croazia-Paesi Bassi

Diretta streaming su Recast Tv

16:30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Grecia

Diretta streaming su Recast Tv

18:00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Italia-Paesi Bassi

Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube Sky Sport

18:45 Calcio, Conference League – andata quarti di finale: Rayo Vallecano-AEK Atene

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; streaming su Sky Go, NOW

18:45 Pallanuoto, World Cup: Ungheria-Spagna

Diretta streaming su Recast Tv

20:30 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-2: Piacenza-Perugia

Diretta tv su Rai Sport HD; streaming su Rai Play, DAZN, VBTV

20:30 Basket, Eurolega: Milano-Bayern Monaco

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League

Diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – andata quarti di finale: Bologna-Aston Villa

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Conference League – andata quarti di finale: Crystal Palace-Fiorentina

Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – andata quarti di finale: Porto-Nottingham Forest

Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; streaming su tv8.it, Sky Go, NOW

21:00 Calcio, Europa League – andata quarti di finale: Friburgo-Celta

Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su Sky Go, NOW