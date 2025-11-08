Sport in tv Oggi (8 Novembre 2025), in campo Juve e Milan. Musetti in finale, spazio a Formula 1 e MotoGp
Un programma quello odierno ricco di tanti impegni. Lo sport in tv oggi prevede una serie di avvenimenti davvero molto importanti.
Il programma dello sport in tv oggi prevede tanti impegni, a partire da match importanti di serie A come il derby di Torino e la sfida tra Parma e Milan ma anche altre sfide, in ogni sport. Attesa per la finale di Atene tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti e l’azzurro in caso di vittoria otterrà il pass per le Atp Finals di Atene mentre occhio anche ai motori con in pista la Formula Uno e la MotoGp.
Sport in tv oggi, attesa per diversi eventi: ecco il programma
Si parte nella mattinata con lo Snooker e le varie categorie relative al motomondiale, poi vari campionati e poi c’è il grande tennis. Un sabato intenso quello odierno, occhio al programma complessivo ed ecco tutti gli impegni in data odierna:
08.15 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Pistola maschile/femminile 50 metri (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
08.35 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating maschile a Osaka (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
09.40 MOTO3 – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.40 CICLISMO (Mondiali Trials) – Gara elite uomini (diretta streaming su Discovery+)
10.25 MOTO2 – GP Portogallo, prova libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara juniores donne (non è prevista diretta tv/streaming)
11.10 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating femminile a Osaka (diretta streaming su Discovery+)
11.50 MOTOGP – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
12.00 WEC – 8 ore del Bahrain, gara (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
12.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Campobasso (diretta streaming su Flima Tv)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)
12.30 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina femminile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
12.30 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Individuale maschile/femminile, semifinali (diretta streaming su Eurovision Sport)
13.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)
13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Mataro-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming su European Aquatics Tv)
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Cechia-Burkina Faso, Uganda-Cile (diretta streaming su FIFA+)
13.40 RUGBY (Test Match) – Irlanda-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.45 MOTO3 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Mali-Austria (diretta streaming su FIFA+)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Alaves (diretta streaming su DAZN)
14.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Juventus (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
14.00 TENNIS – WTA Finals, finale doppio: Babos/Stefani-Kudermetova/Mertens (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
14.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)
14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)
14.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)
14.30 CALCIO (Serie C) – Bra-Pineto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)
14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)
14.30 CALCIO (Serie C) – Trapani-Piceno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)
14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Sei partite: AN Francescato-Rugby Lyons, Biella-Colorno, Mogliano-Emilia, Padova-Viadana, Rovigo-Fiamme Oro, Vicenza-Parabiago (non è prevista diretta tv/streaming)
14.40 MOTO2 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.50 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)
15.00 F1 – GP Brasile, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara elite donne (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Cagliari (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Verona (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Modena (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Padova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Carrarese (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
15.00 GOLF (PGA Tour) – WWT Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 21.00)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Amburgo-Borussia Dortmund, Hoffenheim-Lipsia, Bayer Leverkusen-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)
15.45 CALCIO (Mondiali U17) – USA-Tajikistan (diretta streaming su FIFA+)
16.00 MOTOGP – GP Portogallo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
16.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro misto, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Burnley (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go)
16.00 HOCKEY GHIACCIO (European Cup of Nations) – Italia-Slovenia (diretta streaming su IIHF Tv)
16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Catalunya-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)
16.00 TENNIS – ATP 250 Atene, finale: Musetti-Djokovic (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
16.10 RUGBY (Test Match) – Scozia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Osasuna (diretta streaming su DAZN)
16.15 CALCIO (Mondiali U17) – Paraguay-Panama (diretta streaming su FIFA+)
16.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Venezia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)
16.30 NUOTO – Trofeo Nico Sapio, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
16.30 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina maschile 10 metri, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
16.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, finale per il terzo posto) – Brasile-Messico (diretta streaming su FIFA+)
16.30 TENNIS – ATP 250 Metz, finale: Norrie-Tien (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
16.45 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Arabia Saudita-Nuova Zelanda, Irlanda-Uzbekistan (diretta streaming su FIFA+)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Brest (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)
17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 TENNIS – WTA Finals, finale singolare: Sabalenka-Rybakina (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
17.15 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Palermo (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pianese-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Torres (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)
17.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Casarano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)
17.30 EQUITAZIONE – Coppa del Mondo salto a ostacoli a Fieracavalli Verona (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Plebiscito Padova-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)
17.45 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Osijek (diretta streaming su Como Tv)
18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Torino (diretta streaming su DAZN)
18.00 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Colonia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)
18.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Cisterna (diretta streaming su VBTV)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Levante (diretta streaming su DAZN)
18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ittihad-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)
18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)
18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Ortigia, Trieste-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cologne-Bolzano, Pressano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Nuoro, Mestrino-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Rapallo-Telekom (diretta streaming su European Aquatics Tv)
18.40 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.40 RUGBY (Test Match) – Italia-Australia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Mirren-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)
19.00 F1 – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)
19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-Ottawa Senators (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)
19.30 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sampdoria (diretta streaming su DAZN, canale LegaB di Amazon Prime Video)
19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Eger-Roma (diretta streaming su European Aquatics Tv)
20.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17, finale per il primo posto) – Corea del Nord-Paesi Bassi (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Macerata (diretta streaming su VBTV)
20.30 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Trento (diretta streaming su VBTV, DAZN)
20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Roseto-Battipaglia, Sesto San Giovanni-Broni, San Martino-Brixia (diretta streaming su Flima Tv)
20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – CDM Futsal-L84 Torino (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslaurtenr-Hertha Berlino (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go)
20.45 CALCIO (Serie A) – Parma-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Villareal (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Clausura argentina) – Racing Club-Defensa y Justicia (diretta streaming su Como Tv)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Lens (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)
21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Santa Clara-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)
21.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Nashville Predators-Dallas Stars (diretta streaming su NHL Tv, DAZN)
23.00 MMA – UFC Fight Night 274, main event: Gabriel Bonfim vs Randy Brown (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)