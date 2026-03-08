Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVE

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche

Lo sci alpino maschile ha deluso parecchio nei Giochi Olimpici di Milano Cortina. O meglio, Alex Vinatzer non è riuscito a rispettare il livello che ci si aspettava fino a poche settimane prima. La Coppa del Mondo di sci rappresenta una nuova occasione per riprendersi ma le cose non stanno andando molto bene neanche in questo caso.

Oggi è prevista la tappa in Slovenia, lo Slalom Kranjska Gora, ma la prima manche per lo sciatore italiano non è stata per niente eccezionale. Colleghi come Mcgrath e Pinheiro Braathen sembrano imprendibili, ma da uno come Vinatzer ci si aspetta almeno un ingresso comodo in top 10.

Il tempo in prima manche basta comunque per la qualificazione, ma attesta il fatto che l’azzurro, per il momento, non riesce a tenere il passo dei primi.

La prova di Vinatzer in prima manche e la classifica della prima manche

Vinatzer scendeva con il pettorale numero 12. L’obiettivo era guadagnare soprattutto nella prima parte di tracciato, visto che era impossibile recuperare nella parte finale, ma l’azzurro non ce l’ha fatta arrivando ben lontano dalla vetta di Mcgrath.

Ha chiuso nono, posizione destinata a scendere man mano che si chiude la prima manche. Anche Sala non convince. Di seguito riportiamo la classifica parziale, dopo 22 discese effettuate.

1 McGrath Atle Lie NOR 48.23

2 Pinheiro Braathen Lucas BRA +0.17

3 Marchant Armand BEL +0.55

4 Kristoffersen Henrik NOR +0.56

5 Gstrein Fabio AUT +0.62

6 Rassat Paco FRA +0.73

7 Noel Clement FRA +0.78

8 Nef Tanguy SUI +0.85

9 Matt Michael AUT +0.91

10 Strasser Linus GER +0.93

11 Solberg Eirik Hystad NOR +1.22

12 Vinatzer Alex ITA +1.37

13 Muffat-Jeandet Victor FRA +1.50

14 Sturm Joshua AUT +1.63

15 Zenhaeusern Ramon SUI +1.68

16 Schwarz Marco AUT +1.87

17 Kolega Samuel CRO +1.92

18 Yule Daniel SUI +1.95

19 Pohjolainen Jesper FIN +2.00

20 Ritchie Benjamin USA +2.06

21 Ax Swartz Fabian SWE +2.09

22 Grahl-Madsen Hans NOR +2.10

23 Sala Tommaso ITA +2.15

24 Seymour Jett USA +2.19

25 Saccardi Tommaso ITA +2.22

26 Zubcic Filip CRO +2.30

27 Azzolin Antoine FRA +2.37

28 Popov Albert BUL +2.39

29 Aulnette Auguste FRA +2.40

30 Raschner Dominik AUT +2.41

35 Kastlunger Tobias ITA +2.84

43 Barbera Corrado ITA +3.31

47 Canins Matteo ITA +3.47

