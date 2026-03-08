La Ferrari sfodera ‘Macarena’: cos’è e quando verrà usata l’ultima innovazione rossa

La Ferrari vuole essere protagonista nella nuova stagione di Formula 1: Macarena potrebbe essere l’ultima innovazione in grado di colmare il gap con le Mercedes

Il primo Gran Premio della stagione ha già emesso le sue sentenze. La Ferrari ha fatto bene, nonostante un errore strategico, dimostrando di poter tenere il passo delle favorite. Dopo anni difficili, potrebbe essere la volta buona per tornare in vetta.

Ma c’è da fare i conti con il dominio della Mercedes, partita subito benissimo con la doppietta firmata da Russell e Antonelli. In generale, hanno dimostrato di avere qualcosa in più nelle monoposto, ma è praticamente impossibile cantare vittoria già da ora.

Si tratta di una stagione molto particolare, che deve tenere conto anche delle modifiche del motore dopo tanti anni e diversi buchi regolamentari che tutte le scuderie stanno cercando di sfruttare a loro favore per essere il più veloci e competitivi possibile.

L’asso nella manica della Ferrari si chiama Macarena

La mossa segreta della Ferrari si chiama Macarena. E non è un nome casuale quello dato da Vasseur, ma che richiama il nome del noto ballo, per via della rotazione della struttura, il che dovrebbe portare un vantaggio aerodinamico non indifferente, proprio sfruttando gli ampi margini lasciati dal regolamento.

Si tratta di una particolare configurazione dell’ala posteriore montata sulla SF-26, che ruota leggermente sul proprio asse, permettendo di tagliare l’aria. Le stime sono ottime: si parla di guadagno di circa 4-5 kW di potenza equivalente, 7-8 km/h rispetto alle soluzioni aerodinamiche convenzionali. Il vantaggio si può sfruttare quando la velocità è massima, soprattutto sui rettilinei.

Non abbiamo visto questa innovazione in Australia, ma la Ferrari conta comunque di inaugurarla nella prima parte di stagione, si dice entro il sesto Gran Premio. E vedremo se riuscirà a ridurre il gap con la Mercedes.