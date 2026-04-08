Sport in tv oggi (8 aprile): Sportface su Prime Video, Champions League, Europa League e Montecarlo

Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) Ronaldo vs Messi: Face Off (Pillole, 66′) Il profeta del goal (Doc) Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie) Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) Sport is my life – ep. 3 di 10 (Serie) Sport is my life – ep. 4 di 10 (Serie) Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Vodcast) Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (Serie) Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (Serie) Fate s.1 – ep. 3 di 10 (Serie) Fate s.1 – ep. 4 di 10 (Serie) Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (Serie) Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (Serie) 5 cerchi – ep. 2 di 3 (Serie) 5 cerchi – ep. 3 di 3 (Serie) Roma ha vinto (Monografico, 12′) Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Film, 78′) Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) Ronaldo vs Messi: Face Off (Pillole, replica) Il profeta del goal (Doc, replica) There’s Only One Jimmy Grimble (Film) Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) Sport is my life – ep. 3 di 10 (replica) Sport is my life – ep. 4 di 10 (replica) Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (replica) Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (replica) Fate s.1 – ep. 3 di 10 (replica) Fate s.1 – ep. 4 di 10 (replica) Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (replica) Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (replica) 5 cerchi – ep. 2 di 3 (replica) 5 cerchi – ep. 3 di 3 (replica) Roma ha vinto (replica) Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Film, replica)