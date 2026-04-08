Sport in tv oggi (8 aprile): Sportface su Prime Video, Champions League, Europa League e Montecarlo

Sul canale Sportface di Amazon Prime Video documentari, serie e film sportivi per tutta la giornata. In serata Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool in Champions, più Europa League, tennis a Montecarlo e Superlega di volley
Mercoledì 8 aprile porta con sé un palinsesto sportivo di tutto rispetto. Il canale Sportface su Amazon Prime Video accompagna gli appassionati dall’alba a mezzanotte con una programmazione che spazia tra documentari, serie originali, vodcast e film, mentre le principali piattaforme trasmettono in diretta eventi di primo piano in numerose discipline.
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Programmazione Sportface su Prime Video (8 aprile)
Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc) Ronaldo vs Messi: Face Off (Pillole, 66′) Il profeta del goal (Doc) Old but gold – ep. 3 di 4 (Serie) Old but gold – ep. 4 di 4 (Serie) Sport is my life – ep. 3 di 10 (Serie) Sport is my life – ep. 4 di 10 (Serie) Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (Vodcast) Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (Serie) Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (Serie) Fate s.1 – ep. 3 di 10 (Serie) Fate s.1 – ep. 4 di 10 (Serie) Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (Serie) Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (Serie) 5 cerchi – ep. 2 di 3 (Serie) 5 cerchi – ep. 3 di 3 (Serie) Roma ha vinto (Monografico, 12′) Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Film, 78′) Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi (Doc, replica) Ronaldo vs Messi: Face Off (Pillole, replica) Il profeta del goal (Doc, replica) There’s Only One Jimmy Grimble (Film) Old but gold – ep. 3 di 4 (replica) Old but gold – ep. 4 di 4 (replica) Sport is my life – ep. 3 di 10 (replica) Sport is my life – ep. 4 di 10 (replica) Shakerati – ep. 2 e 3 di 6 (replica) Scienza dello sport TMSC – ep. 3 di 5 (replica) Scienza dello sport TMSC – ep. 4 di 5 (replica) Fate s.1 – ep. 3 di 10 (replica) Fate s.1 – ep. 4 di 10 (replica) Battiti olimpici s.1 – ep. 3 di 4 (replica) Battiti olimpici s.1 – ep. 4 di 4 (replica) 5 cerchi – ep. 2 di 3 (replica) 5 cerchi – ep. 3 di 3 (replica) Roma ha vinto (replica) Look Beyond – Lo Sguardo Oltre (Film, replica)
Gli altri eventi di sport in tv oggi
09:00 Badminton, Europei 2026: primo turno
Diretta streaming su Badminton Europe Tv
10:00 Pentathlon, Coppa del Mondo 2026 Il Cairo: qualificazioni
Nessuna diretta tv/streaming prevista
10:50 Ciclismo femminile, Pays de la Loire Tour
Nessuna diretta tv/streaming prevista
11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: secondo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19:00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv (Berrettini-Medvedev ore 11:00; Musetti-Vacherot quarto match dalle 11:00; Cobolli-Blockx quarto match dalle 11:00)
11:00 Snooker, Mondiali 2026: qualificazioni
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
11:45 Ciclismo femminile, Scheldreprijs
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13:00
12:00 Tennis, WTA 500 Linz: secondo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19:00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Super Tennis; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, Super TenniX
12:30 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Ungheria
Diretta streaming su Recast Tv
12:40 Ciclismo, Pays de la Loire Tour: seconda tappa La Garnache – Les Sables-d’Olonne
Nessuna diretta tv/streaming prevista
13:10 Ciclismo, Scheldreprijs
Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15:45
13:40 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: terza tappa Basauri-Basauri
Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15:30
14:00 Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada: pistola 10 metri maschile
Diretta streaming sul canale ISSF
14:30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Croazia
Diretta streaming su Recast Tv
14:30 Calcio, Serie C: Juventus Next Gen-Ternana
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
15:00 Calcio, Serie C: Inter U23-Trento
Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW
16:30 Pallanuoto, World Cup: Paesi Bassi-Grecia
Diretta streaming su Recast Tv
17:00 Pallamano, Serie A1: Cologne-Sassari
Diretta streaming su Pallamano Tv
18:45 Calcio, Europa League – andata quarti di finale: Sporting Braga-Betis Siviglia
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW
18:45 Pallanuoto, World Cup: Spagna-USA
Diretta streaming su Recast Tv
19:00 Basket, Champions League – ritorno quarti di finale: Galatasaray-Tenerife
Diretta streaming su DAZN
19:00 Volley femminile, CEV Cup – finale di ritorno: Galatasaray Istanbul-Chieri
Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN
19:00 Pallamano, Serie A1: Cingoli-Chiaravalle, Merano-Pressano
Diretta streaming su Pallamano Tv
19:30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes Istanbul-Partizan Belgrado
Diretta streaming su EuroLeague Tv
19:30 Basket, Eurolega: Monaco-Lione Villeurbanne
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv
19:30 Pallamano, Serie A1: Bolzano-Brixen, Trieste-Eppan
Diretta streaming su Pallamano Tv
20:00 Basket, Champions League – ritorno quarti di finale: Alba Berlino-Unicaja Malaga
Diretta streaming su DAZN
20:00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma-Civitavecchia
Nessuna diretta tv/streaming prevista
20:15 Pallamano, Serie A1: Fasano-Conversano
Diretta streaming su Pallamano Tv
20:30 Volley, Superlega – semifinale scudetto gara-2: Civitanova-Verona
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su Rai Play, VBTV
20:30 Calcio, Serie C: Atalanta U23-Cavese
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW
20:30 Basket femminile, Serie A1 – secondo turno playout gara-1: Brixia-Battipaglia
Diretta streaming su Flima Tv
20:45 Pallamano, Serie A1: Cassano-Albatro
Diretta streaming su Pallamano Tv
21:00 Calcio, Champions League – andata quarti di finale: Barcellona-Atletico Madrid
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
21:00 Calcio, Champions League – andata quarti di finale: PSG-Liverpool
Diretta streaming su Amazon Prime Video