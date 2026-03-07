Sport in tv oggi (7 marzo): Sei Nazioni, Serie A e Strade Bianche. Su Sportface TV atletica, ginnastica, taekwondo e boxe

Sabato ricchissimo di eventi: rugby con Italia-Inghilterra nel Sei Nazioni, calcio con Juventus-Pisa e Atalanta-Udinese, ciclismo con le Strade Bianche e sci alpino da Kranjska Gora. Ampio spazio anche agli eventi di Sportface TV con atletica indoor master, Coppa del Mondo di ginnastica da Baku, taekwondo e boxe.

Il calendario dello sport in tv di oggi, sabato 7 marzo, propone una giornata ricchissima di appuntamenti tra calcio, rugby, sci, ciclismo e motori. Tra gli eventi principali spiccano Italia-Inghilterra nel Sei Nazioni, la Serie A di calcio, le Strade Bianche di ciclismo e la Coppa del Mondo di sci alpino.

Grande attenzione anche agli eventi trasmessi sui canali di Sportface TV, con diversi appuntamenti in streaming dedicati ad atletica, ginnastica artistica, taekwondo e boxe.

Gli eventi Sportface TV della giornata

Il palinsesto sportivo del sabato include anche numerosi eventi trasmessi sui canali tematici di Sportface TV.

Alle 8.30 spazio all’atletica con i Campionati italiani individuali e di società indoor master, in diretta streaming su Atletica Italiana TV (Sportface TV).

Alle 8.50 riflettori sulla ginnastica artistica con la FIG Apparatus World Cup di Baku, trasmessa in streaming su Volare TV (Sportface TV).

Alle 9.00 appuntamento con il taekwondo, con i Campionati italiani cinture nere junior, visibili in streaming su Taekwondo Plus (Sportface TV).

Nel pomeriggio, alle 13.30, spazio alla boxe con la seconda giornata del Torneo nazionale Alberto Mura U15 e U17, in diretta streaming su Italia Boxe TV (Sportface TV).

Rugby e calcio: Italia-Inghilterra e Serie A

Il grande appuntamento del pomeriggio è il Guinness Sei Nazioni con la sfida tra Italia e Inghilterra, in programma alle 17.40 in diretta su Sky Sport Uno e TV8, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.

Sempre nel Sei Nazioni si gioca anche Scozia-Francia alle 15.10 su Sky Sport Arena.

Per quanto riguarda il calcio di Serie A, alle 15.00 si disputa Cagliari-Como, mentre alle 18.00 scendono in campo Atalanta-Udinese. In serata, alle 20.45, il big match Juventus-Pisa, trasmesso su Sky e DAZN.

In campo anche Serie B, Serie C, i principali campionati europei e la FA Cup inglese.

Ciclismo e sport invernali

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il ciclismo con le Strade Bianche, visibili in diretta su Rai 2 dalle 14.00 e su Eurosport e Discovery+.

Gli sport invernali propongono numerosi eventi di Coppa del Mondo:

Sci alpino con il gigante maschile di Kranjska Gora

Sci di fondo da Lahti

Biathlon con la mass start femminile e la staffetta maschile

Snowboard, slittino e combinata nordica

Sempre in programma anche le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con diretta su Rai 2, RaiSport e RaiPlay.

Motori, basket e tennis

La notte è dedicata ai motori con il GP d’Australia di Formula 1, con le qualifiche alle 6.00 su Sky Sport F1, mentre nel corso della giornata sono previste anche le gare di Formula 2 e Formula 3.

Nel basket spazio alla Serie A con Trento-Sassari alle 19.30 su Sky Sport Basket.

In serata riflettori anche sul tennis di Indian Wells, con i match del Masters 1000 ATP e del WTA 1000, trasmessi su Sky Sport Tennis e SuperTennis.

Il calendario completo dello sport in tv oggi

Sabato 7 marzo

00.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Colombia-Porto Rico (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Repubblica Dominicana-Nicaragua (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

01.15 F3 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Brasile-USA (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 F1 – GP Australia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Perth, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

03.40 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Cechia-Cina Taipei (non è prevista diretta tv/streaming)

04.10 F2 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 F1 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.00)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Joburg Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

08.00 CICLISMO – Grand Prix Apollon Temple (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 Atletica – Campionati italiani Individuali e di Società Indoor Master (diretta streaming su Atletica Italiana TV – Sportface TV)

08.50 Ginnastica Artistica – Baku FIG Apparatus World Cup (diretta streaming su Volare TV – Sportface TV)

09.00 Taekwondo – Campionati italiani cinture nere junior (diretta streaming su Taekwondo Plus – Sportface TV)