Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: sabato 7 marzo tra prime medaglie e Italia protagonista

Sabato 7 marzo 2026 è il primo vero giorno da “caccia al podio” alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina: arrivano le prime medaglie con un menù ricco e molto italiano, perché il programma propone le discese di sci alpino e le sprint di biathlon, per un totale di 12 titoli in palio.

Accanto alle finali, si muovono anche discipline a calendario luogo e le manche di piazzamento dello snowboardcross, utili per preparare le fasi calde.

Mattina ad alta velocità: sci alpino e biathlon aprono le danze

Si parte alle 9.30 con la discesa femminile visuali impaired, dove l’Italia schiera Chiara Mazzel con la guida Nicola Corti Cottini e Martina Vozza con Ylenia Sabidussi, poi si prosegue con standing e settimi. Quasi in parallelo, alle 10:00, scatta la spina di biathlon femminile sitting e alle 10:35 quella maschile sitting con Marco Pisani.

Dalle 10:50 tocca agli uomini nello sci alpino: prima la discesa VI con Giacomo Berganolli e la guida Andrea Ravelli, poi standing (con Federico Pellizzari e Luca Palla) e sitting (con Renè De Silvestro). In mezzo, già alle 9:35 parte anche il round robin del curling a squadre miste.

Pomeriggio “multisport”: snowboard, curling e sledge hockey

Dalle 11:00 spazio allo snowboardcross con le seeding manche, che vedranno in gara anche gli italiani Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Paolo Priolo ed Emanuel Perathoner, mentre nel biathlon proseguono le sprint standing e VI, con Tonineli protagonista tra gli azzurri.

Nel curling doppio misto, appuntamento clou alle 14:35 con Italia-Lettonia per Orietta Bertò e Paolo Ioriatti; in serata, alle 18:35, torna il round robin a squadre mister con Italia-Canada. Sul ghiaccio l’Italia dello sledge hockey affronta gli Stati Uniti alle 17:05. Per seguirle: diretta TV su Rai 2 e Rai Sport in varie finestre.