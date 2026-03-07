L’argento che apre le Paralimpiadi: Chiara Mazzel porta subito l’Italia sul podio

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina iniziano con un segnale immediato: l’Italia sale subito sul podio nello sci alpino. Al Tofane Alpine Skiing Centre, nella discesa femminile riservata alla categoria VI (disabilità visiva), Chiara Mazzel conquista la prima medaglia della spedizione tricolore, confermandosi protagonista di questa disciplina.

La gara VI: Mazzel e Cotti Cottini a un soffio dall’oro

In una prova di velocità dove contano coraggio, linee e fiducia totale nella guida, la trentina classe 1996, in gara con Nicola Cotti Cottini, interpreta una discesa di altissimo livello e chiude al secondo posto. Mazzel arrivava a questi Giochi con credenziali pesanti: era tra le più accreditate e portava in dote risultati importanti anche a livello radiato, oltre al ruolo di portabandiera della squadra azzurra.

Il cronometro, però, le nega la gioia più grande per un dettaglio minimo: l’oro va all’austriaca Veronica Aigner, che precede l’Italia di soli 48 centesimi, gareggiando con la guida Lilly Sammer. In distacco ridotto racconta una sfida vera, giocata sul filo e decisa da particolari di traiettoria e scorrevolezza.

Podio completato e bilancio azzurro

Alle spalle di Aigner e Mazzel, il bronzo finisce alla slovacca Alexandra Rexova, accompagnata da Sophia Polak, con un ritardo più ampio rispetto alle prime due coppie. Per l’Italia non c’è solo l’argento: anche l’altra coppia azzurra, Martina Vozza-Ylenia Sabidussi, resta in zona alta e chiude quinta a +7″99.

Ora la sensazione è doppia: da un lato c’è la soddisfazione per un metallo che sblocca la spedizione, dall’altro la consapevolezza che il programma offre ancora occasioni. Mazzel, infatti, sarà attesa anche in altre specialità con l’obiettivo di portarsi a casa un oro.