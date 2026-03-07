Narvik ostaggio del meteo: discese juniores cancellate e recupero a rischio

Ai Mondiali juniores di sci alpino in corso a Nrvik, in Norvegia, il programma di oggi avrebbe dovuto essere interamente dedicato alla discesa libera, con gara femminile e maschile nello stesso pomeriggio. Invece la giuria ha scelto lo stop totale, niente training e gare.

La conseguenza è immediata e pesante, perché le discese sono tra gli appuntamenti più complessi da riprogrammare e, con un calendario già fitto, il rischio è che non si riesca a recuperarle.

Perché si è arrivati alla cancellazione

Il problema nasce da un quadro meteo che non ha lasciato margini: vento forte e visibilità insufficiente lungo il tracciato, condizioni incompatibili con gli standard di sicurezza richiesta per una prova di velocità. La situazione, però, è delicata già da prima: nei giorni scorsi erano state annullate anche le prime prove cronometrate di uomini e dolmen, un passaggio cruciale in discesa perché consente agli atleti di memorizzare linee, dossi e punti cechi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Oggi si sarebbe dovuto “rimette in careggiata” il programma con un nuovo training al mattino e poi con le gare per le medaglie nel pomeriggio. Alla fine, però, non è partito nulla: la scelta è stata cancellare l’intero blocco della giornata.

Il vero nodo: recupero difficili e calendario compresso

Ora la domanda è una sola: dove si mettono le discese? Il punto è che i Mondiali juniores hanno un programma serrato e, al momento, non risultato spazi ufficiali “liberi” dedicati ai recuperi. Senza finestra alternative, la cancellazione di una discesa rischia di diventare definitiva, soprattutto se il meteo continua a essere instabile e impedisce di inserire almeno un training regolare.

Gli organizzatori dovranno quindi valutare rapidamente se esistono margini per ristrutturare il calendario, ma l’ipotesi che le discese possano non disputarsi affatto non iene esclusa. Per capire come andrà a finire serviranno le prossime comunicazioni ufficiali.