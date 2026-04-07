Sport in tv oggi (7 aprile): Sportface su Prime Video, Champions League, Eurolega e Montecarlo

Debutta oggi il canale FAST di Sportface su Amazon Prime Video con serie originali, documentari e film sportivi. In serata Champions League con Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal, oltre a tennis ATP Montecarlo ed Eurolega.
Sportface su Amazon Prime Video: il palinsesto del 7 aprile
Da oggi prende il via il nuovo canale FAST di Sportface disponibile su Amazon Prime Video. Il progetto integra eventi live delle federazioni partner, produzioni originali, documentari e film dedicati allo sport internazionale.
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Programmazione Sportface su Prime Video (dalle 20.00)
Fate – Stagione 1
Web serie dedicata alle FATE, le atlete della nazionale juniores di ginnastica artistica femminile.
Battiti Olimpici – Stagione 1
Approfondimento sul percorso olimpico tra preparazione fisica, mentale e scientifica, con il contributo dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.
5 Cerchi
Cinque curiosità per raccontare gli atleti olimpici tra allenamenti, successi e aneddoti personali.
Furious – La storia di Andrew Howe
Il racconto della carriera del campione italiano tra talento, record e difficoltà legate agli infortuni.
There’s Only One Jimmy Grimble
Film cult ambientato nella Manchester dei primi anni 2000, dedicato al calcio e ai sogni dei più giovani.
Nei prossimi giorni la programmazione includerà anche:
- Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi
- Ronaldo vs Messi: Face Off
- Look Beyond – Lo Sguardo Oltre
- Il profeta del gol (documentario su Johan Cruijff)
- Old but Gold
- Sport is My Life
- Shakerati
- Scienza dello Sport TMSC
Gli altri eventi di sport in tv oggi
09.00 Badminton, Europei 2026: primo turno
Diretta streaming su BadmintonEurope.tv
(Hamza vs Blazina 1° match; Caponio vs Zilberman 3° match; Corsini/Piccinin vs Curtin/Kelly dalle 12:30)
09:15 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 Granada: terza giornata
Diretta streaming sul canale YouTube ISSF
11.00 Tennis, ATP Montecarlo 2026: secondo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv
(Berrettini vs Bautista Agut; Darderi vs Hurkacz; Sinner vs Humbert)
12:00 Tennis, WTA Linz 2026: primo turno
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max; streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW
12.30 Tennis, ATP Montecarlo 2026: primo turno doppio
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv
(Cobolli/Darderi vs Goransson/King)
13:22 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi 2026: seconda tappa
Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN
13:30 Ciclismo, Gran Premio Palio del Recioto 2026
Diretta streaming dalle 15:30 su YouTube ciclismoweb
13:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada uomini
Diretta streaming su Fencing Tv
15:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada femminile
Diretta streaming su Fencing Tv
18.00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Fenerbahce
Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv
18.30 Basket, Champions League 2026: Nymburk vs Rytas
Diretta streaming su DAZN
18.45 Pallanuoto, Coppa del Mondo 2026: Italia vs USA
Diretta streaming su Recast Tv
19.00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Dubai
Diretta streaming su EuroLeague Tv
19.30 Basket, Champions League 2026: Joventut vs AEK Athens
Diretta streaming su DAZN
20.00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Paris
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Real Madrid
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20.15 Basket femminile, Serie A1 2026: Schio vs Derthona
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay
20.30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Panathinaikos
Diretta streaming su EuroLeague Tv
20.30 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Olimpia Milano
Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
20.30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Bayern Monaco
Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv
21.00 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Maccabi Tel Aviv
Diretta streaming su EuroLeague Tv
21:00 Calcio, Champions League 2026: Real Madrid vs Bayern Monaco
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW
21:00 Calcio, Champions League 2026: Sporting vs Arsenal
Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW