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Sport in TV

Sport in tv oggi (7 aprile): Sportface su Prime Video, Champions League, Eurolega e Montecarlo

Franz Monaco
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Amazon dal 7 aprile A

Debutta oggi il canale FAST di Sportface su Amazon Prime Video con serie originali, documentari e film sportivi. In serata Champions League con Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal, oltre a tennis ATP Montecarlo ed Eurolega.

Sportface su Amazon Prime Video: il palinsesto del 7 aprile

Da oggi prende il via il nuovo canale FAST di Sportface disponibile su Amazon Prime Video. Il progetto integra eventi live delle federazioni partner, produzioni originali, documentari e film dedicati allo sport internazionale.

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Programmazione Sportface su Prime Video (dalle 20.00)

Fate – Stagione 1
Web serie dedicata alle FATE, le atlete della nazionale juniores di ginnastica artistica femminile.

Battiti Olimpici – Stagione 1
Approfondimento sul percorso olimpico tra preparazione fisica, mentale e scientifica, con il contributo dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

5 Cerchi
Cinque curiosità per raccontare gli atleti olimpici tra allenamenti, successi e aneddoti personali.

Furious – La storia di Andrew Howe
Il racconto della carriera del campione italiano tra talento, record e difficoltà legate agli infortuni.

There’s Only One Jimmy Grimble
Film cult ambientato nella Manchester dei primi anni 2000, dedicato al calcio e ai sogni dei più giovani.

Nei prossimi giorni la programmazione includerà anche:

  • Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi
  • Ronaldo vs Messi: Face Off
  • Look Beyond – Lo Sguardo Oltre
  • Il profeta del gol (documentario su Johan Cruijff)
  • Old but Gold
  • Sport is My Life
  • Shakerati
  • Scienza dello Sport TMSC

Gli altri eventi di sport in tv oggi

09.00 Badminton, Europei 2026: primo turno

Diretta streaming su BadmintonEurope.tv
(Hamza vs Blazina 1° match; Caponio vs Zilberman 3° match; Corsini/Piccinin vs Curtin/Kelly dalle 12:30)

09:15 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 Granada: terza giornata

Diretta streaming sul canale YouTube ISSF

11.00 Tennis, ATP Montecarlo 2026: secondo turno

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv
(Berrettini vs Bautista Agut; Darderi vs Hurkacz; Sinner vs Humbert)

12:00 Tennis, WTA Linz 2026: primo turno

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max; streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW

12.30 Tennis, ATP Montecarlo 2026: primo turno doppio

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv
(Cobolli/Darderi vs Goransson/King)

13:22 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi 2026: seconda tappa

Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN

13:30 Ciclismo, Gran Premio Palio del Recioto 2026

Diretta streaming dalle 15:30 su YouTube ciclismoweb

13:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada uomini

Diretta streaming su Fencing Tv

15:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada femminile

Diretta streaming su Fencing Tv

18.00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Fenerbahce

Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv

18.30 Basket, Champions League 2026: Nymburk vs Rytas

Diretta streaming su DAZN

18.45 Pallanuoto, Coppa del Mondo 2026: Italia vs USA

Diretta streaming su Recast Tv

19.00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Dubai

Diretta streaming su EuroLeague Tv

19.30 Basket, Champions League 2026: Joventut vs AEK Athens

Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Paris

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Real Madrid

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20.15 Basket femminile, Serie A1 2026: Schio vs Derthona

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay

20.30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Panathinaikos

Diretta streaming su EuroLeague Tv

20.30 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Olimpia Milano

Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW

20.30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Bayern Monaco

Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv

21.00 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Maccabi Tel Aviv

Diretta streaming su EuroLeague Tv

21:00 Calcio, Champions League 2026: Real Madrid vs Bayern Monaco

Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW

21:00 Calcio, Champions League 2026: Sporting vs Arsenal

Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW

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