Sport in tv oggi (6 marzo): Formula 1, tennis, boxe e atletica. Napoli-Torino in Serie A

Dalla Formula 1 con le prove libere del GP d’Australia al grande tennis di Indian Wells, passando per rugby, basket di Eurolega e calcio con Napoli-Torino. Tra gli appuntamenti anche boxe e atletica sui canali Sportface TV.

Formula 1, tennis e tanti sport: il programma tv di oggi

Il programma sportivo di venerdì 6 marzo offre una giornata ricca di eventi tra Formula 1, tennis, basket, rugby, calcio e sport invernali. Nella notte si accende il Mondiale di F1 con le prove libere del GP d’Australia, mentre in serata spazio alla Serie A con Napoli-Torino, alla Bundesliga, alla Ligue 1 e alla FA Cup.

Ampio spazio anche agli sport invernali, al rugby e al basket di Eurolega. Tra gli appuntamenti della giornata anche boxe e atletica sui canali Sportface TV, con i Campionati italiani master indoor e il torneo nazionale Alberto Mura.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il calendario completo dello sport in tv

Notte e mattina

02:30 – Formula 1, GP Australia 2026: prove libere 1

Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW.

03:15 – Snowboard, Coppa del Mondo 2026: qualificazioni halfpipe donne/uomini (Sapporo)

Nessuna copertura tv/streaming.

06:00 – Formula 1, GP Australia 2026: prove libere 2

Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW.

08:30 – Atletica: Campionati italiani individuali e di Società Indoor Master (Day 2)

Diretta streaming su Volare TV (Sportface TV).

09:00 – Judo, Grand Prix Upper Austria 2026: eliminatorie prima giornata

Diretta streaming su Judo TV.

09:05 – Curling in carrozzina, Paralimpiadi 2026: Giappone-Italia

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay.

09:35 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS130 femminile (Lahti)

Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

10:30 – Sci di fondo, Mondiali juniores 2026: 10 km tecnica classica maschile

Diretta streaming su watch.fis-ski.com.

10:30 – Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 12 km Mass Start uomini junior (Arber)

Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e Eurovision Sport.

10:45 – Sci alpinismo, Europei 2026: individuale femminile (Shahdag)

Nessuna copertura tv/streaming.

11:00 – Slittino, Coppa del Mondo 2026: Nations Cup (Altenberg)

Nessuna copertura tv/streaming.

11:30 – Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2026: prima giornata (Perth)

Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11:30 – Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 9 km Mass Start femminile (Arber)

Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e Eurovision Sport.

11:30 – Sci alpino, Coppa del Mondo 2026: discesa femminile (Val di Fassa)

Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13:00) e RaiSport HD (dalle 12:50); streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, DAZN, Discovery+, HBO Max.

Pomeriggio

12:00 – Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: competition round femminile

Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

12:30 – Sci di fondo, Mondiali juniores 2026: 10 km tecnica classica femminile

Diretta streaming su watch.fis-ski.com.

12:30 – Sci alpinismo, Europei 2026: individuale maschile (Shahdag)

Nessuna copertura tv/streaming.

12:30 – Pallanuoto Serie A1: Posillipo-Pro Recco

Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 – Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: competition round maschile

Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

13:30 – Golf, Arnold Palmer Invitational: seconda giornata

Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

13:30 – Boxe, Torneo Nazionale Alberto Mura U15-U17 maschile e femminile

Diretta streaming su Italia Boxe TV (Sportface TV).

14:15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2026: HS130 maschile

Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

14:40 – Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 12 km Mass Start uomini youth (Arber)

Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e Eurovision Sport.

15:40 – Biathlon, Mondiali giovanili 2026: 9 km Mass Start donne youth (Arber)

Diretta streaming su Discovery+, HBO Max e Eurovision Sport.

16:00 – Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: Gundersen 5 km donne

Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

16:35 – Combinata nordica, Coppa del Mondo 2026: Gundersen 10 km uomini

Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e HBO Max.

17:00 – Judo, Grand Prix Upper Austria 2026: Final Block

Diretta streaming su Judo TV.

17:10 – Biathlon, Coppa del Mondo 2026: 20 km individuale maschile (Kontiolahti)

Diretta streaming su Eurosport1 HD, DAZN, Discovery+, HBO Max e Eurovision Sport.

Sera

18:30 – Basket Eurolega: Anadolu Efes-Lyon Villeurbanne

Diretta streaming su EuroLeague TV.

18:30 – Pallanuoto femminile Coppa Italia: L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

Diretta streaming su WP Channel.

19:00 – Speed skating, Mondiali Sprint 2026: seconda giornata (Heerenveen)

Diretta streaming su RaiPlay Sport1, Discovery+ e HBO Max.

19:15 – Rugby Sei Nazioni U20: Scozia-Francia

Diretta tv su Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

20:00 – Pallanuoto femminile Coppa Italia: Trieste-Smile Cosenza

Diretta streaming su WP Channel.

20:00 – Cerimonia d’apertura Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Diretta tv su Rai 1 HD; streaming su RaiPlay.

20:00 – Tennis ATP Indian Wells 2026: secondo turno

Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.

(Berrettini-Zverev primo match dalle 20:00; Cobolli-Kecmanovic primo match dalle 20:00; Musetti-Fucsovics secondo match dalle 20:00; Sinner-Svrcina quarto match non prima delle 03:00 italiane di sabato 7 marzo).

20:00 – Tennis WTA Indian Wells 2026: secondo turno

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204); streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW.

(Paolini-Potapova terzo match dalle 20:00).

20:00 – Basket Eurolega: Stella-Bayern

Diretta streaming su EuroLeague TV.

20:15 – Rugby Sei Nazioni U20: Italia-Inghilterra

Diretta tv su Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo e NOW.

20:15 – Basket Eurolega: Olympiakos-Panathinaikos

Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague TV.

20:30 – Basket Eurolega: Baskonia-Paris

Diretta streaming su EuroLeague TV.

20:30 – Bundesliga: Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach

Diretta tv su Sky Sport Uno (201); streaming su SkyGo e NOW.

20:30 – Calcio a 5 Serie A: ventunesima giornata

Diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

20:45 – Serie A: Napoli-Torino

Diretta tv su DAZN1 (214); streaming su DAZN.

20:45 – Ligue 1: PSG-Monaco

Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); streaming su SkyGo e NOW.

21:00 – Liga: Osasuna-Maiorca

Diretta streaming su DAZN.

21:00 – FA Cup: Wolverhampton-Liverpool

Diretta streaming su Discovery+ e DAZN.

21:10 – Rugby Sei Nazioni: Irlanda-Galles

Diretta tv su Sky Sport Max (206); streaming su SkyGo e NOW.