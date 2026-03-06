Ancona, Campionati italiani master indoor: il programma di oggi, diretta su Atletica Italiana TV

Al via la seconda giornata dei Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026, in corso al PalaCasali di Ancona sotto l’organizzazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Sprint, pentathlon e marcia nel programma di venerdì

Dopo l’apertura di giovedì, il programma di venerdì 6 marzo si presenta ricco e articolato, con una lunga sequenza di gare su pista e pedane che accompagnerà atleti e pubblico dalle prime ore del mattino fino alla serata.

La giornata si apre alle 8:40 con il lancio del peso femminile SF70 e oltre, primo appuntamento di una mattinata che vedrà grande spazio alle prove multiple. Dalle 9:00 iniziano infatti le varie prove del pentathlon femminile, con gli ostacoli delle categorie SF60, SF55 e SF40-45, mentre alle 9:30 entrano in scena anche gli uomini con il pentathlon 60 ostacoli SM60.

A partire dalle 10:00 la pista si anima con una lunga serie di batterie dei 200 metri maschili, che coinvolgono numerose categorie master: dagli SM90 e oltre fino agli SM60, passando per SM85, SM80, SM75, SM70 e SM65. In parallelo proseguono le prove del pentathlon, tra salto in alto e getto del peso, mentre alle 11:15 arrivano anche le serie dei 200 metri femminili, dalle categorie SF75 e oltre fino alla SF60.

Il programma di metà giornata prosegue con altre prove multiple: alto, lungo e peso del pentathlon maschile e femminile, prima di lasciare spazio alle gare di endurance. Nel primo pomeriggio, alle 14:00, è prevista la marcia 3000 metri maschile (SM55-60) seguita da altre categorie della marcia nel corso della giornata.

Nel pomeriggio continuano anche le prove tecniche con triplo maschile e femminile, salto in alto femminile e diverse prove di pentathlon tra cui gli 800 metri conclusivi per alcune categorie.

Il finale di giornata è dedicato alle gare di mezzofondo su pista. Dalle 16:00 iniziano i 3000 metri maschili per le categorie più alte (SM75 e oltre e SM70), mentre in serata scendono in pista anche le categorie femminili con i 3000 metri SF50, SF40 e SF35-45, che chiuderanno il programma intorno alle 18:15.

Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master 2026: numero da record e come vedere l’evento

La manifestazione, che ha fatto registrare numeri record con 1657 iscritti e quasi 400 società, rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione per l’atletica master italiana. Per molti atleti, inoltre, queste gare costituiscono un passaggio chiave di preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali. Per seguire l’evento in diretta con noi, gratis, accedi al seguente link.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it