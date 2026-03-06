Boxe, torneo Mura 2026: il programma di oggi, diretta su Sportface

Il Torneo Nazionale “A. Mura” 2026, kermesse dedicata ai pugili U15 e U17 maschili e femminili, si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dal 6 all’8 marzo.

Torneo Mura: gli incontri in programma oggi

L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso in diretta live su Italia Boxe TV e Tv.Sportface. La manifestazione prenderà il via oggi 6 marzo alle ore 13:30 con l’apertura ufficiale del Torneo Nazionale A. Mura U15-U17.

La competizione si svilupperà nell’arco di tre giornate di gara e adotterà la formula Round Robin, con la partecipazione di quattro pugili per ciascuna categoria di peso.

Nel corso della prima giornata si affronteranno i pugili numero 1 contro il numero 3 e il numero 2 contro il numero 4. La seconda giornata vedrà invece gli incontri tra il numero 1 e il numero 4 e tra il numero 2 e il numero 3, mentre nella terza e ultima giornata si disputeranno i match tra il numero 1 e il numero 2 e tra il numero 3 e il numero 4.

Al termine di ogni incontro verrà assegnato un punteggio utile alla definizione della classifica finale.

La vittoria ai punti con decisione unanime assegnerà 4 punti al vincitore e zero allo sconfitto, mentre la vittoria ai punti con decisione non unanime attribuirà 3 punti al vincitore e 0 allo sconfitto.

In caso di vittoria ai punti con preferenza saranno assegnati 2 punti al vincitore e 1 allo sconfitto.

Le vittorie ottenute per KO, RSC, WO o abbandono varranno 3 punti al vincitore e 0 allo sconfitto, mentre in caso di squalifica saranno attribuiti 3 punti al vincitore e -1 allo sconfitto.

La vittoria per RSC-I assegnerà invece 2 punti al vincitore e 0 allo sconfitto. In caso di parità di punti nella classifica finale, il criterio determinante sarà quello dello scontro diretto.

Come seguire gli incontri di oggi

Per seguire gli incontri di oggi basterà accedere al seguente Link su Sportface dalle ore 13.30. I match di oggi 6 marzo saranno trasmessi in streaming su Italia Boxe TV, canale di Sportface TV, con il commento in italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it