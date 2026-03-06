Premier Padel, il Gijón P2 su Sky: quarti, semifinali e finali in diretta

Prosegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo di Gijón, in Spagna. Su Sky e NOW le sfide decisive del secondo appuntamento del circuito, con quarti di finale, semifinali e finali.
Il Premier Padel fa tappa a Gijón
Continua la stagione del Premier Padel 2026. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo il circuito internazionale fa tappa in Spagna per il Gijón P2, secondo appuntamento dell’anno.
Il torneo si disputa al Palacio de Deportes de La Guía – Presidente Adolfo Suárez di Gijón e sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del tabellone.
Tra i protagonisti del torneo ci saranno Federico Chingotto e Alejandro Galán nel tabellone maschile, mentre nel torneo femminile scenderà in campo la coppia Ustero/Sánchez, vincitrice del Riyadh Season P1 dello scorso 14 febbraio.
I quarti di finale
Il programma televisivo del torneo su Sky parte venerdì 6 marzo con i quarti di finale.
Le partite saranno trasmesse:
-
dalle 10 alle 21.10 su Sky Sport Max, fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno
-
dalle 17 alle 23 su Sky Sport 253
Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Gustavo Spector, Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni e Luis Ovando.
Le semifinali
Le semifinali sono in programma sabato 7 marzo.
La copertura televisiva sarà:
-
dalle 12 alle 16 su Sky Sport Mix
-
dalle 17 alle 21 su Sky Sport 257, fino alle 19 anche su Sky Sport Mix
Le telecronache saranno curate da Ettore Mazzara, Mauricio Algarra, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.
Le finali
Il torneo si chiuderà domenica 8 marzo con le due finali.
Finale femminile
-
dalle 15 su Sky Sport Mix e Sky Sport 258
Finale maschile
-
dalle 17 su Sky Sport 258, fino alle 18 anche su Sky Sport Mix
Le finali saranno commentate da Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.