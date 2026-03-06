Sportface TVLive
Sportface TVLive
Padel

Premier Padel, il Gijón P2 su Sky: quarti, semifinali e finali in diretta

Redazione
-
Padel racchetta

Prosegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo di Gijón, in Spagna. Su Sky e NOW le sfide decisive del secondo appuntamento del circuito, con quarti di finale, semifinali e finali.

Il Premier Padel fa tappa a Gijón

Continua la stagione del Premier Padel 2026. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo il circuito internazionale fa tappa in Spagna per il Gijón P2, secondo appuntamento dell’anno.

Il torneo si disputa al Palacio de Deportes de La Guía – Presidente Adolfo Suárez di Gijón e sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del tabellone.

Tra i protagonisti del torneo ci saranno Federico Chingotto e Alejandro Galán nel tabellone maschile, mentre nel torneo femminile scenderà in campo la coppia Ustero/Sánchez, vincitrice del Riyadh Season P1 dello scorso 14 febbraio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I quarti di finale

Il programma televisivo del torneo su Sky parte venerdì 6 marzo con i quarti di finale.

Le partite saranno trasmesse:

  • dalle 10 alle 21.10 su Sky Sport Max, fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno

  • dalle 17 alle 23 su Sky Sport 253

Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Gustavo Spector, Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni e Luis Ovando.

Le semifinali

Le semifinali sono in programma sabato 7 marzo.

La copertura televisiva sarà:

  • dalle 12 alle 16 su Sky Sport Mix

  • dalle 17 alle 21 su Sky Sport 257, fino alle 19 anche su Sky Sport Mix

Le telecronache saranno curate da Ettore Mazzara, Mauricio Algarra, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.

Le finali

Il torneo si chiuderà domenica 8 marzo con le due finali.

Finale femminile

  • dalle 15 su Sky Sport Mix e Sky Sport 258

Finale maschile

  • dalle 17 su Sky Sport 258, fino alle 18 anche su Sky Sport Mix

Le finali saranno commentate da Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.

Change privacy settings
×