Premier Padel, il Gijón P2 su Sky: quarti, semifinali e finali in diretta

Prosegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo di Gijón, in Spagna. Su Sky e NOW le sfide decisive del secondo appuntamento del circuito, con quarti di finale, semifinali e finali.

Il Premier Padel fa tappa a Gijón

Continua la stagione del Premier Padel 2026. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo il circuito internazionale fa tappa in Spagna per il Gijón P2, secondo appuntamento dell’anno.

Il torneo si disputa al Palacio de Deportes de La Guía – Presidente Adolfo Suárez di Gijón e sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del tabellone.

Tra i protagonisti del torneo ci saranno Federico Chingotto e Alejandro Galán nel tabellone maschile, mentre nel torneo femminile scenderà in campo la coppia Ustero/Sánchez, vincitrice del Riyadh Season P1 dello scorso 14 febbraio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I quarti di finale

Il programma televisivo del torneo su Sky parte venerdì 6 marzo con i quarti di finale.

Le partite saranno trasmesse:

dalle 10 alle 21.10 su Sky Sport Max , fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno

dalle 17 alle 23 su Sky Sport 253

Le telecronache saranno affidate a Ettore Mazzara, Gustavo Spector, Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Emiliano Pozzoni e Luis Ovando.

Le semifinali

Le semifinali sono in programma sabato 7 marzo.

La copertura televisiva sarà:

dalle 12 alle 16 su Sky Sport Mix

dalle 17 alle 21 su Sky Sport 257, fino alle 19 anche su Sky Sport Mix

Le telecronache saranno curate da Ettore Mazzara, Mauricio Algarra, Giuseppe Di Giovanni e Gustavo Spector.

Le finali

Il torneo si chiuderà domenica 8 marzo con le due finali.

Finale femminile

dalle 15 su Sky Sport Mix e Sky Sport 258

Finale maschile

dalle 17 su Sky Sport 258, fino alle 18 anche su Sky Sport Mix

Le finali saranno commentate da Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.