Calcio su Sky e NOW nel weekend: Serie A con Juventus-Pisa, Bundesliga, Ligue 1 e tutta la Serie C

Un fine settimana ricchissimo di calcio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: tre gare di Serie A in co-esclusiva con Juve-Pisa sabato e Genoa-Roma domenica, cinque partite tra Bundesliga e Ligue 1 e l’intera trentunesima giornata di Serie C Sky Wifi.

Dal venerdì al lunedì, il calcio europeo e italiano si concentra su Sky Sport e in streaming su NOW. Dal 6 al 9 marzo 2026 il palinsesto propone la 28ª giornata di Serie A Enilive, la 25ª di Bundesliga e Ligue 1 e la 31ª di Serie C Sky Wifi.

Serie A Enilive: tre gare in co-esclusiva

La 28ª giornata di Serie A si apre sabato 7 marzo con Juventus-Pisa alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In telecronaca Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Domenica 8 marzo alle 18 tocca a Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Riccardo Gentile al microfono e Massimo Gobbi al commento. Lunedì 9 marzo alle 20.45 chiude la giornata Lazio-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca Dario Massara con Luca Marchegiani.

Venerdì sera a partire dalle 22.45 spazio al Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Fabio Quagliarella e l’ingegnere Luigi Mazzola. Sabato pomeriggio dalle 14 La Casa dello Sport — Day con Sara Benci, Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto, poi pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 con il Saturday Night di Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano. Domenica dalle 12 La Casa dello Sport con Roberta Noè, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti; dalle 15.30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Walter Zenga e Giancarlo Marocchi; dalle 20 e 22.45 il Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis. Lunedì dalle 20 L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Riccardo Montolivo.

Bundesliga: cinque partite dal venerdì alla domenica

La 25ª giornata di Bundesliga prende il via venerdì 6 marzo alle 20.30 con Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Uno (telecronaca Pietro Nicolodi). Sabato doppio appuntamento: alle 15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen su Sky Sport Calcio (Christian Giordano) e alle 18.30 Colonia-Borussia Dortmund su Sky Sport Max (Massimo Marianella). Domenica alle 15.30 St. Pauli-Eintracht Francoforte su Sky Sport 257 (Matteo Marceddu) e alle 17.30 Union Berlino-Werder Brema su Sky Sport 255 (Christian Giordano).

Ligue 1: PSG-Monaco apre il turno francese

Il ventunesimo turno di Ligue 1 si apre venerdì 6 marzo alle 20.45 con il big match PSG-Monaco su Sky Sport Calcio (Luca Mastrorilli). Sabato 7 alle 21.05 Tolosa-Olympique Marsiglia su Sky Sport 252 (Filippo Benincampi). Domenica chiusura con Lens-Metz alle 15 su Sky Sport Calcio (Federico Zanon) e Lione-Paris FC alle 20.45 su Sky Sport Uno (Gianluigi Bagnulo).

Serie C Sky Wifi: 31ª giornata con oltre 20 partite

Tutta la 31ª giornata di Serie C Sky Wifi è in esclusiva su Sky e NOW. Sabato 7 marzo si parte con dieci match del Girone A: alle 14.30 Inter U23-Albinoleffe (Sky Sport Uno e 253), Giana Erminio-L.R. Vicenza (Sky Sport Max e 251), Arzignano Valchiampo-Lecco (Sky Sport 252), Novara-Pergolettese (Sky Sport 254), Trento-Virtus Verona (Sky Sport 255) e Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto Franciacorta (Sky Sport 256); alle 17.30 Union Brescia-Triestina (Sky Sport Calcio e 251), Pro Vercelli-Cittadella (Sky Sport Arena e 252), Pro Patria-Alcione Milano (Sky Sport 253) e Renate-Lumezzane (Sky Sport 254).

Domenica 8 marzo il Girone B apre alle 12.30 con Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Sky Sport Uno e 257) e Forlì-Livorno (Sky Sport Calcio e 258). Alle 14.30 Salernitana-Latina (Sky Sport Uno e 251), Trapani-Crotone (Sky Sport Max e 252), Cosenza-Team Altamura (Sky Sport 253), Siracusa-Giugliano (Sky Sport 254), Carpi-Torres (Sky Sport 255) e Pianese-Pineto (Sky Sport 256). Alle 17.30 Sorrento-Benevento (Sky Sport Uno e 252), Foggia-Potenza (Sky Sport 253) e Guidonia Montecelio-Sambenedettese (Sky Sport 254). Alle 20.30 Ternana-Gubbio (Sky Sport 252) e Cavese-AZ Picerno (Sky Sport 253).

Lunedì 9 marzo alle 20.30 il programma si chiude con Catania-Casertana (Sky Sport Max e 252), Ascoli-Ravenna (Sky Sport 253), Campobasso-Arezzo (Sky Sport 254), Perugia-Pontedera (Sky Sport 255), Atalanta U23-Audace Cerignola (Sky Sport 256) e Monopoli-Casarano (Sky Sport 257).