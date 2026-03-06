Calciomercato Juventus: scelto il portiere per la prossima stagione

La porta della Juventus potrebbe cambiare padrone nella prossima stagione. L’idea che prende sempre più quota è quella di affidarsi ad un portiere di esperienza.

Juventus, Di Gregorio boccato: diverse opzioni tra i pali

La dirigenza bianconera starebbe infatti valutando diverse soluzioni per ridisegnare completamente la gerarchia tra i pali dopo un’annata che ha lasciato più di qualche dubbio.

Alla base di questa riflessione c’è soprattutto il rendimento negativo degli attuali portieri. Michele Di Gregorio non ha convinto pienamente e sembra addirittura aver perso il posto da titolare. Per tale motivo il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. Anche Mattia Perin potrebbe cambiare aria: dopo il veto alla cessione imposto da Luciano Spalletti nel mese di gennaio, il portiere sembrerebbe intenzionato a trovare in estate una squadra che possa garantirgli il ruolo da titolare. L’unica vera certezza nel gruppo resta Carlo Pinsoglio, terzo portiere che ha recentemente prolungato il proprio contratto con il club, con un ruolo più di rappresentanza che di campo.

Per questo motivo la Juventus avrebbe cominciato a sondare il mercato alla ricerca di un profilo affidabile e già pronto per la Serie A. L’obiettivo principale del mercato della Juventus sembrerebbe essere Vicario.

Il portiere gioca attualmente in Premier League con la maglia del Tottenham, ma la sua esperienza in Inghilterra si starebbe rivelando più complicata del previsto. Tra le cause ci sarebbero anche le difficoltà della squadra e un rapporto non particolarmente sereno con Igor Tudor, elementi che starebbero alimentando nel giocatore la voglia di tornare in Italia.

Il profilo di Guglielmo Vicario sarebbe stato sondato anche ultime settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i primi contatti esplorativi sarebbero già stati avviati per capire la fattibilità dell’operazione.

Dal punto di vista economico l’affare viene considerato alla portata: il Tottenham valuta il cartellino del portiere intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus conta di coprire con alcune cessioni. Anche l’ingaggio da circa 2,6 milioni di euro netti a stagione rientrerebbe nei parametri stabiliti dal club.

Juventus: concorrenza di Inter e Roma

Per la Juventus però la trattativa non si preannuncia semplice. Anche l’Inter monitora il profilo di Vicario come possibile sostituto di Yann Sommer, mentre la Roma osserva la situazione nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Mile Svilar.

Nonostante la concorrenza, la Juventus sarebbe in questo momento in pole, vista la forte richiesta da parte di Spalletti. Ma il mercato è ancora lontano, così come le ufficalità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it