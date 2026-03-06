F1, Gp Australia: prove libere, regna l’equilibrio ma la Ferrari si nasconde

Dopo aver dominato le FP1, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton si nascondono in Fp2, ma i valori sono molto vicini. La differenza sarà fatta in gara anche dalla gestione dell’ibrido.

Fp2, McLaren davanti sul giro secco

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere in Australia, primo appuntamento della nuova stagione di Formula 1.

Miglior tempo di Oscar Piastri. Dopo una FP1 più incerta, i team di vertice con motore Mercedes hanno mostrato un deciso progresso, con il pilota della McLaren che ha fatto segnare il riferimento nella simulazione di qualifica con gomme soft: 1’19”729 sul circuito cittadino di Albert Park Circuit.

Il 24enne di Melbourne è risultato il più rapido nel giro secco, precedendo di 214 millesimi la Mercedes W17 guidata da Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano è sembrato in palla, chiudendo davanti al compagno di squadra George Russell, terzo a 320 millesimi dalla vetta. Sul passo gara, però, l’inglese è apparso leggermente più competitivo con long run particolarmente convincenti.

Dopo aver dominato la prima sessione con una doppietta, la Ferrari è sembrata meno appariscente ma comunque presente nelle posizioni di vertice. Lewis Hamilton ha chiuso quarto a 0.321 secondi, appena un millesimo dietro a Russell, mentre Charles Leclerc ha terminato quinto. I due sono stati protagonisti di qualche sbavatura di troppo.

In lotta anche Red Bull: il quattro volte campione del mondo Max Verstappen ha concluso la sessione al sesto posto, a 0.637 dalla vetta, nonostante un problema tecnico.

Partenza complicata per Lando Norris, soltanto settimo, con un ritardo di oltre un secondo dal compagno Piastri.

Nelle retrovie della classifica, escludendo Sergio Perez che ha provocato una bandiera in occasione del giro con gomma soft, malissimo le due vetture della Aston Martin F1 Team: Fernando Alonso e Lance Stroll hanno completato rispettivamente 18 e 13 giri senza riuscire a inserirsi nelle posizioni di rilievo. Purtroppo la loro stagione non è cominciata nel migliore dei modi e domani sarà una giornata ancora complicata a causa dei noti problemi al motore.

Fp1: il passo gara in vista di domenica

Importante per stabilire le gerarchie nella gara di domenica alle ore 5.00 sarà verificare il passo gara, provato in Fp1 e Fp2 dalle monoposto. Detto della Farrari che, grazie al suo turbo compatto, avrà un grosso vantaggio in partenza, molto dipenderà dalla gestione della parte elettrica e delle gomme.

Mercedes sembra la più solida sul passo lungo: George Russell ha mostrato una sequenza costante sull’1:23, segno di ottima gestione della gomma hard C3. Anche Antonelli ha mantenuto ritmi simili, confermando l’efficienza della W17. Ferrari ha lavorato sulla stessa mescola ma con meno giri, rendendo difficile valutare il reale potenziale della SF-26. McLaren ha invece testato la soft C5, veloce ma meno costante sul lungo periodo. Red Bull resta un punto interrogativo per la scarsità di dati raccolti oggi.

