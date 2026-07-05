Sport in tv oggi 5 luglio: Sinner a Wimbledon, Tour de France e F1 con Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Domenica intensa tra Wimbledon, Tour de France, Formula 1, Mondiali di calcio, basket, rugby a 7, mountain bike e golf. In primo piano l’ottavo di finale di Jannik Sinner contro Mochizuki, la seconda tappa del Tour da Tarragona a Barcellona, il GP di Gran Bretagna di F1 e Brasile-Norvegia ai Mondiali. Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche ai Campionati Italiani Under 20 su Atletica Italiana TV e all’Italian Green Cup su Tiro a Volo TV, oltre al palinsesto quotidiano di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Domenica 5 luglio propone una giornata molto ricca per gli appassionati di sport in tv. Il tennis resta uno dei grandi protagonisti con la settima giornata di Wimbledon e gli ottavi di finale: riflettori puntati su Jannik Sinner, atteso contro Mochizuki nel terzo match dalle 14.30. Spazio anche al doppio misto con Errani/Vavassori contro Polmans/Hunter.

Occhi anche sul ciclismo, con la seconda tappa del Tour de France da Tarragona a Barcellona, e sulla Formula 1, con la gara del GP di Gran Bretagna in programma alle 16.00. Il calendario comprende anche golf, canoa, mountain bike, motocross, arrampicata, beach volley, basket, calcio giovanile, volley e i Mondiali di calcio, con Brasile-Norvegia in serata su Rai 1, RaiPlay e DAZN. Sulla piattaforma OTT Sportface TV, inoltre, appuntamento con i canali dedicati Atletica Italiana TV e Tiro a Volo TV.

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Sport in tv oggi, domenica 5 luglio: il calendario completo

08.10 Golf, BMW International Open: 4° giro – Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.00; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.30 Canoa slalom, Mondiali J/U23: 6a giornata – Diretta streaming su YouTube Planet Canoe.

09.00 Pentathlon, Europei Junior: staffetta maschile e staffetta femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Mountain bike, Coppa del Mondo La Thuile: cross country donne U23 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: qualificazioni skeet uomini e donne, 50 piattelli – Nessuna copertura tv/streaming.

09.25 Motocross, GP Sudafrica: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Rugby a 7, Rugby Europe 7s Championship Series Amburgo: semifinali e finali maschili e femminili – Diretta streaming su Rugby Europe TV, Eurovision Sport e YouTube Rugby Europe. Semifinale maschile Italia-Francia alle ore 12.04; nel pomeriggio finale per il 1° o per il 3° posto con orario da definire.

09.45 Motocross, GP Sudafrica: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Mountain bike, Coppa del Mondo La Thuile: cross country uomini U23 – Nessuna copertura tv/streaming.

11.15 Motocross, GP Sudafrica: MX2, gara 1 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery Plus e HBO Max.

12.00 Tennis, Wimbledon: settima giornata, ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno dalle ore 20.45, Sky Sport Arena dalle ore 14.00, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K dalle ore 17.55, Sky Sport Wimbledon 1-6 (251-256); diretta streaming su Sky Go e NOW. Sinner-Mochizuki 3° match dalle ore 14.30; Errani/Vavassori-Polmans/Hunter 4° match dalle ore 12.00.

12.15 Motocross, GP Sudafrica: MXGP, gara 1 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery Plus e HBO Max.

12.30 Arrampicata sportiva, World Climbing Series Cracovia: speed, staffetta femminile e staffetta maschile – Finali dalle ore 16.30 su Discovery Plus e HBO Max.

13.00 Beach volley, Elite 16 a Gstaad: semifinali e finali maschili e femminili – Diretta streaming su VBTV.

13.30 Mountain bike, Coppa del Mondo La Thuile: cross country donne élite – Diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

13.30 Golf, John Deere Classic: 4° giro – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; diretta tv su Eurosport 2 HD e streaming su DAZN dalle ore 19.00.

13.45 Ciclismo, Tour de France: 2ª tappa, Tarragona-Barcellona, 168,5 km – Diretta tv su Eurosport 1 HD; diretta streaming su DAZN, Discovery Plus e HBO Max; diretta tv su Rai 2 HD e streaming su RaiPlay dalle ore 15.05.

14.00 Canoa velocità, Mondiali J/U23: 2a giornata – Diretta streaming su YouTube Planet Canoe.

14.10 Motocross, GP Sudafrica: MX2, gara 2 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery Plus e HBO Max.

14.30 Basket femminile, Europei U20: Italia-Serbia – Diretta streaming sul canale YouTube di FIBA.

15.10 Motocross, GP Sudafrica: MXGP, gara 2 – Diretta streaming su mxgp-tv.com, Discovery Plus e HBO Max.

15.30 Mountain bike, Coppa del Mondo La Thuile: cross country uomini élite – Diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

16.00 F1, GP Gran Bretagna: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW; differita su TV8 HD e tv8.it alle ore 19.00.

16.30 Volley femminile, Europei U18: Italia-Polonia – Diretta streaming su YouTube European Volleyball.

17.00 Calcio, Europei Under 19: Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

17.00 Calcio, Europei Under 19: Serbia-Croazia – Diretta streaming su uefa.tv.

17.00 Tuffi, Grand Prix Bolzano: terza giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport 3.

18.00 Volley, amichevole: Italia-Argentina – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1; diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Lituania – Diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

22.00 Calcio, Mondiali: Brasile-Norvegia – Diretta tv su Rai 1; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

Lunedì 6 luglio, ore 02.00 Calcio, Mondiali: Messico-Inghilterra – Diretta streaming su DAZN.

I canali dedicati Sportface TV: Atletica Italiana TV e Tiro a Volo TV

Sulla piattaforma OTT Sportface TV spazio anche agli eventi live sui canali dedicati. Su Atletica Italiana TV proseguono i Campionati Italiani Under 20 di atletica a Caorle 2026: la diretta della giornata di domenica 5 luglio è prevista dalle 8.30.

Su Tiro a Volo TV appuntamento con il Gran Premio Internazionale Italian Green Cup, evento dedicato a Mixed, Skeet e Trap tra Umbriaverde-Todi e Massa Martana. Domenica 5 luglio è in programma la diretta Trap.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di domenica 5 luglio

00.16 Old But Gold – Episodio 4

00.41 Old But Gold – Episodio 1

01.05 Jimmy Grimble

03.00 Come una ruota che gira

03.50 Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

05.24 Touchback – Il riscatto

07.43 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

08.20 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

08.30 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

08.40 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

08.56 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su Pista Under 20 – Day 2

12.16 Live Event – Atletica – Campionati Italiani su Pista Under 20 – Day 2

15.52 Sport is my life – Julien Alfred

16.04 Sport is My Life – Assoluti Indoor

16.33 Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix – Day 4

19.22 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

20.26 Casa Italia Milano Cortina 2026

20.42 Campionato Italiano di Tiro a Volo – Para Trap – Pescara 2026

21.56 3a Tappa – Coppa Italia – Arrampicata Lead – Finali – Campitello di Fassa 2026

23.30 INSIDE – Ministro Andrea Abodi | Lo sport come strumento di crescita e inclusione

23.36 INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi (Presidente FPI)

23.53 INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)