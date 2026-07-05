Tricolori U20 Caorle live su Atletica Italiana TV: la domenica con altri 21 titoli

La seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Under 20 è in corso a Caorle: diretta integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Under 20 di atletica leggera a Caorle. Oggi, domenica 5 luglio, sono in palio altri 21 titoli tricolori nella rassegna giovanile che vede protagonisti i migliori talenti delle categorie juniores e allievi.

L’evento è trasmesso in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, al seguente LINK.

Notizie e risultati sono in aggiornamento dalla pista e dalle pedane di Caorle.

Tricolori U20 Caorle, diretta live su Atletica Italiana TV

I Campionati Italiani Under 20 sono visibili oggi in diretta streaming su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace.

La copertura della seconda giornata è prevista domenica 5 luglio dalle 8.45 alle 16.30, con la possibilità di seguire live tutte le gare della rassegna tricolore.

È inoltre prevista una differita tv su RaiSport nella serata di lunedì 6 luglio, dalle 21.15 alle 22.45.

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800 metri: Macchi domina, Ciaramella conferma il podio indoor

Negli 800 metri femminili assolo di Giulia Macchi. La portacolori della Bracco Atletica, al via sul doppio giro di pista nonostante gli ottimi risultati stagionali anche nei 400 metri, parte forte e prende subito il largo.

Il passaggio in 58.8 taglia fuori le avversarie dalla lotta per il successo e la varesina chiude in 2:04.12. Alle sue spalle arrivano Giulia Colarieti de #iloverun Athletic Terni, campionessa dei 1500, seconda in 2:07.75, e Alessia Miniutti del Gs Astra, terza in 2:08.33.

Al maschile si ripete lo stesso podio della rassegna indoor. Valerio Ciaramella della Studentesca Rieti Milardi, dopo il secondo posto nei 1500 metri, conquista il titolo in 1:50.59. Secondo Antonio Morabito dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno in 1:51.69, terzo Michele Alamia del Cus Pro Patria Milano in 1:51.98.

3000 metri: doppietta Ferrari, Fiki si prende il titolo maschile

Sofia Ferrari firma il bis nel mezzofondo. Dopo la vittoria nei 5000 metri, l’atleta emiliana di Rubiera conquista anche il titolo nei 3000 metri grazie al cambio di passo nell’ultimo giro.

Ferrari chiude in 9:36.12, precedendo Mimosa Miari Fulcis dell’Atletica Dolomiti Belluno, seconda in 9:37.50 e un gradino più in alto rispetto alla gara di sabato. Terza Viviana Marinelli dell’Alteratletica Locorotondo in 9:37.88.

Tra gli uomini il successo va a Omar Fiki dell’Atletica Winner Foligno. Dopo il secondo posto nei 5000 metri da campione uscente, l’umbro attacca all’inizio dell’ultima curva e vince i 3000 in 8:36.14.

Seconda posizione per Nicola Girardini dell’Us Quercia Dao Conad in 8:36.82. Ancora terzo Marsel Provenziani del Grottini Team Recanati, al traguardo in 8:39.52.

Salti: Valenti eguaglia il personale nel triplo

Nel salto triplo femminile Elisa Valenti dell’Atletica Siracusa trova subito la misura giusta al primo ingresso in pedana.

Con 13,16 metri e vento +1.4, Valenti eguaglia il personale ottenuto due anni fa in occasione del bronzo europeo U18.

Alle sue spalle l’allieva Sarah Ikuenobe della Safatletica Piemonte supera i 13 metri nell’ultimo turno, atterrando a 13,09 con vento +1.2 e sorpassando Raffaella Tsimi Atana della Studentesca Rieti Milardi, terza con il personale di 12,92 e vento +1.1.

Lanci: Zanna campionessa nel martello

Nel martello femminile arriva il secondo titolo stagionale per Celeste Zanna dell’Acsi Futuratletica.

Dopo il tricolore invernale, Zanna conquista anche quello estivo con la misura di 54,19 metri, precedendo di oltre un metro Emma Veronese delle Fiamme Oro Padova.

Terzo posto per Martina Ricci dell’Atletica Pietrasanta Versilia, che sale sul podio con 48,28 metri.

La domenica tricolore continua su Atletica Italiana TV

La seconda giornata dei Tricolori U20 di Caorle prosegue con risultati, startlist, programma orario e fotogallery della rassegna.

L’intero evento può essere seguito live su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, per vivere in diretta tutte le emozioni dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Under 20.