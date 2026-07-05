Acatullo-Carpentieri, “La Tigre di Caivano” resta campione italiano dei Leggeri: rivivi le emozioni su Italia Boxe TV

Su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, è possibile rivivere le emozioni della sfida di Grosseto: Francesco Acatullo ha battuto Davide Carpentieri ai punti confermandosi campione italiano.

Francesco Acatullo resta campione italiano dei pesi Leggeri. Nella splendida cornice di Piazza Duomo a Grosseto, il pugile caivanese ha superato Davide Carpentieri al termine di un match vibrante e combattuto, confermandosi sul trono nazionale per la terza volta consecutiva.

L’evento, organizzato da RC Cavini, è stato trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tutte le emozioni della serata possono essere rivissute al seguente LINK.

Italia Boxe TV, Acatullo-Carpentieri disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV

La grande serata di pugilato di Grosseto è disponibile su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Un appuntamento da rivivere per seguire il match valido per il titolo italiano dei pesi Leggeri tra il campione Francesco Acatullo e lo sfidante Davide Carpentieri, oltre all’atmosfera della kermesse organizzata dalla manager Rosanna Conti Cavini.

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Acatullo si conferma campione italiano dei Leggeri

Francesco Acatullo ha difeso con successo il titolo italiano dei Leggeri battendo Davide Carpentieri per verdetto unanime.

I giudici hanno premiato il campione con i punteggi di 96-94, 97-93 e 97-93, al termine di un incontro intenso in cui Acatullo ha messo sul ring tecnica, esperienza e condizione fisica.

Grazie a questa vittoria, il pugile si è aggiudicato anche la borsa economico-sportiva di 2000 euro erogata da Road to Glory, partner FPI.

La “Tigre di Caivano” ruggisce ancora

Acatullo, soprannominato “La Tigre di Caivano”, ha imposto la propria boxe contro un avversario giovane e competitivo come Carpentieri.

Il 24enne romano ha disputato un match generoso e di qualità, uscendo a testa alta dal ring, ma il campione ha saputo indirizzare la sfida grazie alla sua esperienza e a combinazioni di alto livello.

Per Acatullo si tratta della terza conferma consecutiva da campione italiano, dopo il titolo conquistato nel giugno 2025 contro Arblin Kaba, battuto per KO al primo round, e la difesa volontaria della cintura nell’ottobre successivo contro Antonio Gualtieri, superato per KO al nono round.

Dalla Campania a Voghera: il percorso di Acatullo

Nato in Campania, Acatullo si è trasferito da diversi anni a Voghera ed è oggi uno dei punti di riferimento della Boxe Voghera.

Il pugile si allena quotidianamente nella palestra dell’ASD Boxe Voghera, seguito dal maestro Luciano Bernini, figura centrale nel suo percorso sportivo e nella preparazione che lo ha portato a confermarsi ancora una volta campione italiano.

Un successo che premia mesi di sacrifici e lavoro, permettendo ad Acatullo di entrare sempre di più nella storia del pugilato italiano, nel solco dei grandi nomi cresciuti nel sodalizio vogherese.

Una serata di grande pugilato a Grosseto

La riunione di Grosseto non ha offerto soltanto il match per il titolo italiano dei Leggeri, ma anche diversi incontri di sottoclou, contribuendo alla riuscita di una kermesse di grande richiamo.

Il momento più atteso resta però la vittoria di Francesco Acatullo su Davide Carpentieri, un successo che può essere rivissuto su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.