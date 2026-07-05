Tennis, Wimbledon: Berrettini e Sonego fuori, oggi Sinner in campo

La spedizione azzurra a Wimbledon registra la rimonta di Flavio Cobolli e le eliminazioni di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, in attesa del match di oggi di Jannik Sinner.
Cuore Cobolli, fuori Berrettini e Sonego: Sinner accende la domenica di Wimbledon
Flavio Cobolli firma l’impresa ed elimina Karen Khachanov, testa di serie numero 19. L’azzurro vince in 4 ore, ribaltando l’incontro per 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2 e volando agli ottavi contro Alex de Minaur. La testa di serie numero 5, piega in 4 parziali l’americano Zachary Svajda dopo 2 ore e 40 minuti, mentre il
Esce di scena Matteo Berrettini, sconfitto in 3 ore e 35 minuti dal bulgaro Grigor Dimitrov. Il romano cede al 5 set con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3. Dopo aver perso i primi 2 parziali, l’italiano reagisce d’orgoglio e trascina la partita al set decisivo, ma alla fine si arrende a un avversario capace di registrare il 74% di punti vinti con la 2 di servizio.
Il percorso londinese si interrompe al 3 turno anche per Lorenzo Sonego, battuto dallo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del seeding. L’incontro si chiude 4-6 6-3 6-4 7-6 in 2 ore e 35 minuti. Sonego si aggiudica il 1 set, ma subisce poi il ritorno del nordamericano, che piazza 39 colpi vincenti e chiude il match al tie-break del 4 parziale.
Avanza spedito anche il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, che si qualifica per la seconda settimana regolando lo statunitense Marcos Giron in 3 set con il punteggio di 6-2 7-6 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Il kazako Alexander Bublik batte Frances Tiafoe al 5 set al termine di una battaglia di oltre 4 ore.
L’attesa per Sinner e le sfide domenicali del Centre Court
Oggi programma molto denso. L’attenzione si concentra sul Centre Court, dove Jannik Sinner, testa di serie numero 1, sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale.
Sullo stesso prato centrale giocano anche Novak Djokovic contro Roman Safiullin, e Aryna Sabalenka contro Naomi Osaka.
L’Italia compete anche nel doppio misto: Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano nel 2 turno la coppia formata da Marc Polmans e Storm Hunter.
Le sfide iniziano alle ore 12 e godono della copertura televisiva sui canali Sky Sport, con i match principali visibili in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
A che ora gioca Sinner? L’orario non è definito. Il terzo match sul Campo Centrale potrebbe cominciare attorno alle 19, ma tutto dipenderà dalle partite precedenti che potrebbero far scalare il match in prima serata.