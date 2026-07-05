Inter, Dumfries al Real Madrid: ufficiale il trasferimento a titolo definitivo

Il club nerazzurro ha annunciato la cessione dell’esterno olandese ai Blancos dopo l’attivazione della clausola rescissoria. Con l’Inter ha collezionato 207 presenze, 27 gol, 28 assist e 8 trofei.

Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata anche la comunicazione dell’Inter, che ha annunciato sul proprio sito il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno olandese.

Il trentenne lascia così il club nerazzurro dopo quattro stagioni e si prepara a cominciare una nuova avventura alla corte dei Blancos di José Mourinho.

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Dumfries lascia l’Inter: trasferimento al Real Madrid

Il passaggio di Dumfries al Real Madrid è avvenuto in seguito all’attivazione della clausola rescissoria.

L’esterno, arrivato ad Appiano Gentile nell’agosto del 2021 dal Psv, era stato acquistato dall’Inter per 12,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus.

Con la maglia nerazzurra Dumfries ha totalizzato 207 partite, segnando 27 reti e servendo 28 assist.

Otto trofei con la maglia nerazzurra

L’esperienza di Dumfries all’Inter si chiude con un bilancio importante anche a livello di trofei. L’olandese ha infatti contribuito alla conquista di 8 titoli con il club nerazzurro.

Un percorso iniziato nel 2021 e terminato ora con il trasferimento definitivo al Real Madrid.

Contratto fino al 2030 con i Blancos

Dumfries si è legato al Real Madrid per le prossime quattro stagioni.

Il nuovo contratto con le Merengues avrà scadenza il 30 giugno 2030, data che segna l’orizzonte della nuova avventura dell’ex esterno dell’Inter in Spagna.