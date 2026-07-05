Mondiali: Mbappé porta la Francia ai quarti, stasera Ancelotti sfida Haaland

La Francia guadagna il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo il Paraguay, mentre oggi si giocano le sfide Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. Fari puntati sull’attesa sfida tra la Seleçao e la Norvegia, mai battuta dai verdeoro. L’Inghilterra dovrà sfatare l’Azteca.

Mbappé decisivo a Filadelfia: transalpini avanti di rigore

Francia, che fatica contro il Paraguay. I francesi staccano il biglietto per i quarti piegando i sudamericani, mai pericolosi, ma molto attenti in difesa.

I transalpini centrano l’obiettivo quarti ai Mondiali, ma superano lo scoglio Paraguay solo al termine di una gara complessa e sofferta.

Sotto il sole cocente di Filadelfia, l’undici di Deschamps fatica a imporre il proprio gioco, imbrigliato da un avversario abile a difendersi dietro la linea della palla e pronto a ripartire affidandosi alle fiammate del solo Enciso. I francesi tengono la palla in modo sterile, finendo per adeguarsi ai ritmi molto bassi della partita. La svolta arriva solamente al 70° minuto, quando i cambi del ct si rivelano fondamentali: Doué prende il posto di Barcola e si inventa la giocata decisiva che porta al rigore. Dal dischetto si presenta Mbappé, il quale spiazza Gill (il portiere che aveva eliminato la Germania) e firma il suo 7° gol nel torneo. Questa rete basta per regalare il passaggio del turno in vista del quarto di finale in programma il 9 luglio.

Il programma di oggi: la Seleçao sfida Haaland, Kane guida gli inglesi

Il tabellone di domenica 5 luglio promette spettacolo. Alle 22:00 Brasile-Norvegia, in programma al MetLife Stadium, che mette di fronte Ancelotti e Haaland.

La compagine sudamericana si presenta all’appuntamento dopo la faticosa vittoria sul Giappone, sugellata al 96° da Martinelli. L’ingresso dell’esterno dell’Arsenal aveva evitato i supplementari. Il commissario tecnico norvegese Solbakken, invece, spera di far male con un reparto avanzato di primo livello (che noi italiano conosciamo bene) composto da Sorloth, Nusa e Odegaard oltre ad Haaland. Il match è trasmesso in chiaro su Rai 1 e su DAZN.

A seguire, alle 2:00 di notte, tocca a Messico-Inghilterra in esclusiva su DAZN. La FIFA ha confermato la programmazione ignorando le allerte meteo. I padroni di casa arrivano dal 2-0 all’Ecuador, mentre la nazionale dei Tre Leoni spera in un’altra grande prestazione di Harry Kane, già decisivo con una doppietta contro la Repubblica Democratica del Congo. Chi vince affronterà la vincente della prima partita.

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