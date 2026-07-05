America’s Cup: Luna Rossa è già a Napoli, calendario e prime regate a settembre

Il Golfo di Napoli si prepara a diventare il centro della vela mondiale con il fitto calendario dell‘America’s Cup 2027 e le attesissime regate preliminari che iniziano a settembre.

Le date ufficiali e il programma delle regate nel Golfo

Il grande spettacolo della vela a Napoli comincia dal 24 al 27 settembre con le regate preliminari riservate agli AC40, le imbarcazioni utilizzate anche per i giovani e le donne. Il calendario del 2027 entra nel vivo in primavera: dal 20 al 23 maggio scendono in acqua i colossi AC75 per un test esclusivo.

Il 26 maggio prende il via la Louis Vuitton Cup, la selezione degli sfidanti che prevede 3 Round Robin con regate di flotta e match race uno contro uno. Il formato esclude l’ultima imbarcazione classificata e porta le prime 4 alle semifinali, seguite dalla finale tra le migliori 2.

Il Defender, Emirates Team New Zealand, partecipa ai gironi ma i suoi punteggi non valgono per la classifica dei Challenger. La vincente conquista l’accesso alla finale della 38a America’s Cup, in programma a Napoli dal 10 luglio 2027 per circa 8 giorni.

I team in allenamento e la tecnologia degli scafi AC75

Per quanto riguarda le fasi finali, i protagonisti della sfida sono gli AC75, barche lunghe 20,7 metri e larghe 5 metri, con un albero alto 26,5 metri e un’altezza complessiva superiore a 30 metri.

Grazie ai foil, le ali immerse, gli scafi volano sull’acqua superando i 50 nodi di velocità, oltre 90 km/h.

Attualmente il team di Luna Rossa, guidato dal Ceo Max Sirena, si allena da venerdì a Capo Posillipo con 2 imbarcazioni AC40 per studiare le brezze leggere e l’onda generata dalle navi.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha visitato in gommone l’equipaggio italiano, offrendo il massimo supporto della città.

Nel frattempo, a Marina di Stabia, il Defender Team New Zealand prepara il debutto in acqua dei propri AC40. Avanzano anche i lavori per le basi di Team GB, Alinghi e La Roche-Posay a Bagnoli, mentre gli scafi di Stati Uniti e Australia sono in viaggio via mare.

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