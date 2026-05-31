Sport in tv oggi 31 maggio: Giro d’Italia, MotoGP e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Domenica 31 maggio segna la conclusione del Giro d’Italia 2026 con la passerella finale di Roma, ma propone anche una giornata ricchissima tra MotoGP al Mugello, Roland Garros, volley azzurro e finali dei Mondiali di hockey ghiaccio. Da seguire anche gli eventi in diretta sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV e la programmazione disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.
La tappa conclusiva della corsa rosa è il principale appuntamento del pomeriggio, mentre in mattinata gli appassionati di motori potranno seguire le gare di Moto3, Moto2 e soprattutto la MotoGP sul circuito del Mugello. A Parigi prosegue il Roland Garros con gli azzurri protagonisti nei tornei di doppio, mentre la Nazionale femminile di volley affronta la Turchia in amichevole.
Spazio inoltre a ginnastica ritmica, equitazione, motocross, basket playoff, Diamond League e hockey ghiaccio. Completa il quadro la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, insieme alle dirette dedicate di Atletica Italiana TV, Italia Boxe TV, Assalto – La TV della Scherma e Tiro a Volo TV.
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CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – DOMENICA 31 MAGGIO
Golf
- 06.30 Golf, DP World Tour: Austrian Alpine Open, 4° giro – 09.05 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
Superbike
- 09.20 Superbike, GP Aragon: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
- 11.10 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW; differita 16.40 TV8 HD e tv8.it
- 15.30 Superbike, GP Aragon: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW; differita 17.35 TV8 HD e tv8.it
MotoGP
- 09.40 MotoGP, GP Italia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
- 11.00 Moto3, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
- 12.15 Moto2, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
- 14.00 MotoGP, GP Italia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
Motocross
- 10.25 Motocross, GP Germania: MX2 warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
- 10.45 Motocross, GP Germania: MXGP warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
- 13.15 Motocross, GP Germania: MX2 gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery+, HBO Max
- 14.15 Motocross, GP Germania: MXGP gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery+, HBO Max
- 16.10 Motocross, GP Germania: MX2 gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery+, HBO Max
- 17.10 Motocross, GP Germania: MXGP gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery+, HBO Max
Ciclismo femminile
- 10.55 Giro d’Italia Women: 2ª tappa Roncade-Caorle – Discovery+, HBO Max; dalle 14.00 Rai 2 HD e Rai Play
Tennis
- 11.00 Roland Garros: ottavi di finale singolari e doppi – Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels
- Bolelli/Vavassori-Paul/Willis
- Errani/Vavassori-Stollar/Harrison
Ginnastica ritmica
- 11.00 Europei: finali di specialità individuali – Rai Sport HD fino alle 12.20, Rai Play Sport 1
- 15.00 Europei: finali di specialità a squadre – Rai Sport HD, Rai Play
Equitazione
- 12.30 Piazza di Siena: Gran Premio Roma – Rai Sport HD, Rai Play, piazzadisiena.it; sintesi Rai 2 HD dalle 19.45
Golf
- 14.00 PGA Tour, Charles Schwab Challenge: 4° giro – Discovery+, HBO Max; dalle 21.00 Eurosport 2 HD e DAZN
Hockey ghiaccio
- 15.30 Mondiali: finale 3° posto Canada-Norvegia – sporteurope.tv
- 20.20 Mondiali: finale Svizzera-Finlandia – sporteurope.tv
Giro d’Italia
- 15.40 Giro d’Italia 2026: 21ª tappa Roma-Roma – Rai 2 HD, Rai Play, Discovery+, HBO Max; dalle 16.00 Eurosport 1 HD e DAZN
Volley
- 17.30 Amichevole femminile: Italia-Turchia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW
Atletica
- 19.10 Diamond League, Rabat – dalle 20.00 Sky Sport Arena, Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW
Basket
- 20.00 Serie A playoff, gara 2 semifinale: Brescia-Milano – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Cielo, Sky Go, NOW, cielotv.it
EVENTI SPORTFACE TV – CANALI TEMATICI
Atletica Italiana TV
- 09.00 Brixia Next Gen 2026 – Diretta su Atletica Italiana TV
Italia Boxe TV
- 14.00 Fasi Nazionali Femminili U17-U19 – Diretta su Italia Boxe TV
Assalto – La TV della Scherma
- 15.10 Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 – Diretta su Assalto – La TV della Scherma
Tiro a Volo TV
- 15.30 Campionato Italiano Trap Mixed Team – Diretta su Tiro a Volo TV
SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO E SAMSUNG TV
Tra gli appuntamenti principali del 31 maggio figurano il Brixia Meeting 2026 in diretta, i contenuti dedicati al Giro d’Italia, documentari sportivi, podcast, approfondimenti olimpici e produzioni originali Sportface TV. Programmazione disponibile sia su Amazon Prime Video sia su Samsung TV.
- 00:20 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 00:53 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 01:08 Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor 2026
- 03:25 Jimmy Grimble
- 08:25 Old But Gold – Episodio 2
- 08:45 Old But Gold – Episodio 3
- 08:58 Live Event – Brixia Meeting 2026
- 15:38 Giro d’Italia 2026 – Daily Highlights Stage 16
- 15:49 Giro d’Italia 2026 – Daily Highlights Stage 17
- 16:01 Giro d’Italia 2026 – Daily Highlights Stage 18
- 16:12 Giro d’Italia 2026 – Daily Highlights Stage 19
- 16:23 Giro d’Italia 2026 – Giro Express Stage 18
- 16:36 Giro d’Italia 2026 – Giro Express Stage 19
- 16:54 Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026
- 17:08 2ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026
- 18:30 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 19:34 Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 22:41 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4
- 22:51 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 23:02 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 23:38 Old But Gold – Episodio 1
- 23:41 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 23:56 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks: Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini