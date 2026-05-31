Diamond League, Rabat accende la serata dell’atletica: Dosso guida gli azzurri

La Diamond League 2026 fa tappa oggi, domenica 31 maggio, a Rabat. Dopo i primi due appuntamenti asiatici di Keqiao e Ziamen, il massimo circuito internazionale dell’atletica arriva nella capitale marocchina con un programma ricco e diversi protagonisti di alto livello. L’Italia sarà presente con cinque atleti, chiamati a misurarsi in gare molto competitive.

Dosso osservata speciale nei 100 metri

Il nome più atteso in chiave azzurra è quello di Zaynab Dosso. La campionessa mondiale indoor dei 60 metri sarà impegnato nei 100 metri femminili, dove proverà a confermare il proprio livello internazionale e magari ad avvicinare ulteriormente il record italiano.

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La concorrenza sarà durissima, con tre sprinter giamaicane di alto profilo e pronte a testare la condizione dell’azzurra. In gara anche Leonardo Fabbri nel getto del peso, Aymide Folorunso nei 400 ostacoli, Eloisa Coiro negli 800 femminili e Francesco pernici negli 800 maschili.

Programma e dove vedere il meeting

La serata scatterà alle 19.10 con il lancio del disco femminile, mentre il programma Diamond League entrerà nel vivo dalle 20.00. Tra gli appuntamenti principali ci saranno i 400 ostacoli femminili alle 20.04, gli 800 donne alle 20.28, i 200 femminili alle 20.39, i 1500 maschili alle 20.57 e gli 800 uomini alle 21.35. Chiusura alle 21.46 con i 3000 siepi maschili.

Il meeting sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena dalle 20.00 e in streaming su RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW.