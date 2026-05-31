Niente Nazionale, Conte torna subito in panchina: ingaggio monstre

Antonio Conte continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano. Da settimane il suo profilo viene accostato alla panchina della Nazionale, soprattutto in un momento in cui il futuro azzurro resta pieno di interrogativi e la FIGC valuta diverse soluzioni per rilanciare il progetto tecnico.

Eppure il ritorno sulla panchina dell’Italia potrebbe non essere così scontato. Anzi. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni che raccontano uno scenario completamente diverso. Uno scenario che porterebbe Conte lontano dall’Italia e immediatamente di nuovo alla guida di un club.

Il nome è quello del Fenerbahce. Una delle società più ricche e ambiziose del calcio turco starebbe, infatti, pensando al tecnico salentino per inaugurare un nuovo ciclo e riportare il club ai vertici dopo stagioni complicate.

Conte-Fenerbahce, richiesta fuori mercato

Quando si parla di Conte, però, non basta il fascino del progetto. L’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli ha sempre scelto le proprie destinazioni valutando ogni dettaglio. Organizzazione, ambizioni e naturalmente anche l’aspetto economico.

Secondo quanto riportato da Fanatik, le richieste avanzate dal tecnico sarebbero impressionanti: uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione più un ulteriore bonus da 5 milioni in caso di vittoria del campionato.

Numeri enormi. Cifre che pochi club europei possono permettersi e che ovviamente non potrebbe garantire la Nazionale italiana. La FIGC, infatti, difficilmente potrebbe avvicinarsi a condizioni economiche di questo livello.

Già in passato era emerso come gli stipendi percepiti da Conte nei club fossero molto superiori a quelli normalmente previsti per il commissario tecnico azzurro.

C’è poi un altro aspetto da considerare. Conte è un allenatore che vive il lavoro quotidiano in maniera quasi ossessiva. Campo, allenamenti, mercato, preparazione delle partite. Tutto ciò che fa parte della routine di un club.

Per questo motivo molti osservatori ritengono che il suo profilo sia naturalmente più vicino a una panchina di alto livello piuttosto che a quella di una Nazionale, dove il lavoro sul campo è inevitabilmente più limitato.

Il Fenerbahce lo sa bene e proprio su questo starebbe costruendo la propria proposta. Al momento non esistono decisioni definitive. La candidatura di Conte per la Nazionale continua a restare sul tavolo e il suo nome conserva un fascino particolare agli occhi di molti tifosi italiani.

Ma quando sul piatto compaiono offerte da 15 milioni di euro l’anno, più premi che possono portare il compenso a livelli ancora più alti, gli scenari cambiano rapidamente. E quella che sembrava una lunga attesa per il ritorno in azzurro potrebbe trasformarsi nell’ennesima avventura internazionale di uno degli allenatori più richiesti del panorama europeo.