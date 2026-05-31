Giro d’Italia, ultima passerella a Roma: volata ai Fori Imperiali per chiudere la Corsa Rosa

Ultimo atto del Giro d’Italia 2026. Oggi, domenica 31 maggio, va in scena la ventunesima tappa, al Roma-Roma di 131 chilometri: una passerella conclusiva senza difficoltà altimetriche, pensata per celebrare i protagonisti della Corsa Rosa e offrire ai velocisti l’ultima occasione di questa edizione.

Percorso senza salite e circuito finale nel cuore di Roma

La frazione partirà da Roma e si spingerà fino a Ostia, dove è previsto lo sprint intermedio alla Fontana dello Zodiaco, al chilometro 23,1. Poi il gruppo farà ritorno verso il centro della Capitale per affrontare il circuito finale: otto giri da 9,5 chilometri lungo le strade cittadine.

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Lo scenario sarà quello suggestivo dei Fori Imperiali, cornice perfetta per l’arrivo e per l’ultima volata del Giro.

Magnier cerca il poker, Milan vuole il riscatto

Il favorito principale è Paul Magnier, fin qui il velocista pià brillante del gruppo e supportato da una squadra molto solida. Il francese della Soudal-QuickStep punta al quarto successo in questa Corsa Rosa. Grande attesa anche per Jonathan Milan, finora deluso tra gli sprinter e ancora a caccia della prima vittoria al Giro 2026.

Tra gli outsider attenzione a Dylan Groenewegen e Matteo Malucelli. Partenza alle 15.40, arrivo previsto intorno alle 18.45. Diretta tv su Rai 2 dalle 15.25; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.