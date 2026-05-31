Assoluti Roma 2026, magia al Pincio: Macchi primo tricolore, Volpi cala il poker

La Terrazza del Pincio ha fatto da scenario a una serata speciale per il fioretto italiano. Nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, Filippo Macchi e Alice Volpi hanno conquistato i titoli individuali, regalando spettacolo in una cornice unica, aperta dall’inno di Mameli cantato da Annalisa Minetti.

Macchi, primo titolo italiano in carriera

Filippo Macchi ha firmato il suo primo scudetto assoluto, battendo in finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-17 in un derby tutto Fiamme Oro. Per il doppio argento olimpico di Parigi 2024 è un successo dal sapore particolare, arrivato davanti al pubblico romano e in una location definita da brividi dallo stesso atleta.

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Sul podio maschile sono saliti anche Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, terzi classificati, in una top four comporta interamente da protagonisti della squadra olimpica azzurra.

Volpi regina del fioretto: quarto titolo tricolore

Nel femminile, invece, Alice Volpi ha confermato ancora una volta il suo peso nel panorama nazionale. La fiorettista Fiamme Oro ha superato Martina Favaretto per 15-8, conquistando il quarto titolo italiano dopo quelli del 2018, 2019 e 2021. Bronzo per Anna Cristino e Matilde Molinari.

Una vittoria significativa per Volpi, emozionata per il successo ottenuto davanti a una splendida cornice di pubblico. Oggi il programma proseguirà con i titoli a squadra di Serie A1, ancora nel segno del fioretto e con finali serali al Pincio in diretta Rai Sport.