Brixia Next Gen 2026, atletica giovanile protagonista: diretta dalle 9.00 su Sportface TV

Il Brixia Next Gen torna oggi, domenica 31 maggio 2026, a Bressanone/Brixen per la sua seconda edizione. Il meeting internazionale di atletica leggera è dedicato ai giovani talenti e punta a confermarsi come uno degli appuntamenti più interessanti del calendario giovanile europeo. L’evento sarà visibile su Sportface TV, attraverso Atletica Italian TV, a partire dalle 9.00.

Le squadre italiane ed europee in pista

La manifestazione vedrà protagoniste diverse rappresentative italiane e straniere, in una giornata pensata per mettere a confronto alcuni del migliori prospetti dell’atletica giovanile. Tra le squadre presenti figurano Bayern, Baden-Wurteemberg, Hessen, Slovenia, Ticino e numerose rappresentative regionali italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezua Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Veneto e Sudtirol-Alto Adige.

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Una partecipazione ampia, che conferma la dimensione internazionale del meeting e il valore tecnico della competizione.

Programma, risultati e record da battere

Il programma prevede gare su pista, concorsi, staffette e marcia, con risultati e iscritti consultabili attraverso i canali ufficiali FIDAL. Grande attenzione anche ai record del meeting, stabili nella prima edizione del 2025: tra questi spiccano l‘11.53 di Kelly Doualla nei 100 metri femminili, il 13.13 di Alesia Succo negli ostacoli, il 7.25 di Edoardo Borchi nei lungo e il 70.36 di Leonardo Di Magno nel giavellotto.

Numeri che raccontano già il livello della competizione. Bressanone si prepara quindi a vivere una giornata di atletica giovane, internazionale e ambiziosa: il futuro passa anche da qui.