Spurs in finale Nba dopo 12 anni: Oklahoma ko in gara-7, ora la sfida ai Knicks

San Antonio espugna Oklahoma City 111-103 nella decisiva gara-7 delle finali della Western Conference. Wembanyama eletto MVP della serie, Thunder eliminati nonostante i 35 punti di Gilgeous-Alexander.

I San Antonio Spurs tornano alle Nba Finals dodici anni dopo l’ultima apparizione. La franchigia texana conquista il titolo della Western Conference superando gli Oklahoma City Thunder per 111-103 in gara-7, chiudendo una serie emozionante contro i campioni in carica.

Dopo il netto successo ottenuto in gara-6 davanti al proprio pubblico, gli Spurs hanno confermato il loro ottimo momento anche nella sfida decisiva. San Antonio ha preso il controllo del match fin dai primi minuti, arrivando a toccare il +14 nel corso del primo tempo e mantenendo un margine in doppia cifra anche nel terzo quarto.

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Oklahoma prova la rimonta, ma San Antonio resiste

I Thunder hanno tentato di riaprire la partita nell’ultima frazione, trascinati dal talento di Shai Gilgeous-Alexander, ma gli Spurs hanno saputo gestire il vantaggio nei momenti più delicati.

Determinante la profondità del roster texano, con ben sette giocatori capaci di chiudere in doppia cifra e distribuire il peso offensivo durante tutta la gara.

Wembanyama MVP della serie

Ancora una volta il leader degli Spurs è stato Victor Wembanyama. Il fenomeno francese ha chiuso gara-7 con 22 punti e 7 rimbalzi, meritandosi il premio di MVP delle finali di Conference.

Ottimo anche il contributo di Julian Champagnie, autore di 20 punti, mentre Stephon Castle ne ha aggiunti 16 e De’Aaron Fox 15.

Sul fronte Oklahoma City, Gilgeous-Alexander è stato l’ultimo ad arrendersi con una prestazione da 35 punti, 4 rimbalzi e 9 assist, insufficiente però per evitare l’eliminazione.

Finale contro New York

Con questo successo San Antonio torna alle Finals per la prima volta dal 2014 e si giocherà il titolo NBA contro i New York Knicks, protagonisti a Est. Una sfida che mette di fronte due franchigie storiche e che promette spettacolo nella corsa all’anello 2026.