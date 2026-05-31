Ivan Guarnieri conquista il titolo italiano welter a Olgiate Comasco

L’abruzzese supera ai punti Christopher SanFilippo nella sfida tricolore andata in scena al PalaSport di Olgiate Comasco. Per il nuovo campione anche una borsa economico-sportiva da 2.000 euro grazie al partner FPI Road to Glory.
Guarnieri nuovo campione italiano dei pesi welter
È Ivan Guarnieri il nuovo campione italiano dei pesi welter. Il pugile abruzzese ha conquistato la cintura tricolore al termine dell’incontro disputato al PalaSport di Olgiate Comasco contro Christopher SanFilippo.
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Vittoria ai punti contro SanFilippo
Il match per il titolo italiano ha visto Guarnieri imporsi ai punti al termine della sfida con SanFilippo, aggiudicandosi così la prestigiosa cintura nazionale della categoria welter.
Premio Road to Glory per il nuovo campione
Oltre al titolo italiano, Guarnieri riceverà una borsa economico-sportiva del valore di 2.000 euro, riconoscimento previsto grazie al partner della FPI Road to Glory.
L’evento è stato organizzato dalla RC Cavini.