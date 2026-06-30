Sport in tv oggi 30 giugno: Wimbledon, Italia-USA e Francia-Svezia con Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Martedì ricco con il primo turno di Wimbledon e sei italiani in campo tra singolare maschile e femminile: Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. In programma anche Italia-USA ai Mondiali U17 di basket, Italia-Cechia agli Europei U22 di volley, la finale scudetto di calcio a 5 e i Mondiali di calcio con Francia-Svezia su Rai 1. Come ogni giorno, spazio anche al palinsesto completo di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Martedì 30 giugno propone una nuova giornata intensa per gli appassionati di sport in tv. Il grande appuntamento è ancora Wimbledon, con il primo turno del singolare maschile e femminile. Sono sei gli italiani in campo: Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini nel tabellone maschile, Tyra Grant e Jasmine Paolini in quello femminile. Il torneo sarà trasmesso sui canali Sky Sport dedicati e in streaming su Sky Go e NOW.

Il programma non si ferma al tennis. In mattinata spazio agli Europei Cadetti di judo e ai Mondiali U17 di basket, con l’Italia impegnata contro gli Stati Uniti. Da seguire anche la Haarlem Baseball Week con Italia-Cechia, gli Europei U22 di volley con Italia-Cechia, i Mondiali di calcio con Costa d’Avorio-Norvegia e Francia-Svezia, oltre alla gara-3 della finale scudetto di calcio a 5 tra Catania e L84. Completa la giornata il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

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Sport in tv oggi, martedì 30 giugno: il calendario completo

10.30 Judo, Europei Cadetti 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Judo TV.

11.00 Basket, Mondiali U17 2026: Italia-USA – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

11.30 Baseball, Haarlem Baseball Week: Italia-Cechia – Diretta streaming su HonkbalSoftball.tv.

12.00 Tennis, Wimbledon 2026: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 256, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus, tasto verde; in streaming su Sky Go e NOW. Arnaldi-Halys 2° match con inizio programma alle 12.00; Sonego-Etcheverry 3° match con inizio programma alle 12.00; Cobolli-Navone 4° match con inizio programma alle 12.00; Berrettini-Wawrinka 3° match con inizio programma alle 14.00.

12.00 Tennis, Wimbledon 2026: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 256, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Plus, tasto verde; in streaming su Sky Go e NOW. Grant-Boulter 1° match con inizio programma alle 12.00; Paolini-Montgomery 1° match con inizio programma alle 12.00.

16.00 Volley, Europei U22 2026: Italia-Cechia – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Calcio, Mondiali 2026: Costa d’Avorio-Norvegia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Finale Scudetto 2026, gara-3: Catania-L84 – Diretta streaming sul canale YouTube Divisione Calcio a Cinque.

23.00 Calcio, Mondiali 2026: Francia-Svezia – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay e DAZN.

Mercoledì 1° luglio, ore 03.00 Calcio, Mondiali 2026: Messico-Ecuador – Diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV: il palinsesto completo di martedì 30 giugno

00.07 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

00.34 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

01.10 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

01.20 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

01.30 FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Ritmica – Baku 2026

07.10 Dear Cochise

08.37 INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

09.04 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

09.22 INSIDE – Carlo Molfetta | Dall’oro olimpico alla sfida dei Giochi del Mediterraneo

09.30 INSIDE – Gabriele Sguerri | L’arte del taekwondo Forme e Freestyle

09.38 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

09.53 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

10.10 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.19 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.46 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.56 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

11.12 Old But Gold – Episodio 4

11.37 Old But Gold – Episodio 1

12.00 Old But Gold – Episodio 3

12.23 Campionati Italiani Assoluti e D’Insieme di Ginnastica Ritmica – Day 1 – Folgaria 2026

14.56 All Around

15.17 All Around – International

15.31 Campionati Italiani Assoluti e D’Insieme di Ginnastica Ritmica – Day 2 – Folgaria 2026

18.12 Il Nastro Magico

18.42 Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

19.03 Campionati Italiani Assoluti e D’Insieme di Ginnastica Ritmica – Day 3 – Folgaria 2026

22.59 INSIDE – Vito Dell’Aquila | L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio

23.25 INSIDE – Angelo Cito | Il presente e il futuro del taekwondo italiano

23.50 INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità