Sport in tv oggi 3 giugno: Roland Garros con Cobolli e derby Berrettini-Arnaldi, Giro d’Italia Women, VNL femminile. Sportface su Prime e Samsung TV

Giornata ricca di appuntamenti tra il tennis del Roland Garros, con Cobolli impegnato nei quarti e il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi, la quinta tappa del Giro d’Italia Women e l’esordio dell’Italia contro la Bulgaria nella Nations League femminile di volley. In programma anche basket, calcio internazionale, atletica e gli eventi esclusivi dei canali Sportface TV disponibili su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il grande tennis di Parigi guida il programma sportivo di mercoledì 3 giugno. Gli occhi degli appassionati italiani sono puntati sul Roland Garros, dove Flavio Cobolli affronta Auger-Aliassime e, soprattutto, va in scena l’attesissimo derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Spazio anche al ciclismo con la quinta tappa del Giro d’Italia Women, mentre in serata l’Italia del volley femminile debutta in Nations League contro la Bulgaria. Da seguire anche il World Continental Tour di atletica da Turku, le semifinali playoff della Serie A di basket e le amichevoli internazionali di calcio.

Non manca la programmazione della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile sia su Amazon Prime Video che su Samsung TV, con eventi live e contenuti originali dedicati allo sport italiano.

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Calendario sport in tv oggi, mercoledì 3 giugno

11.00 Tennis, Roland Garros: semifinali doppio misto e quarti di finale di tutti gli altri tabelloni (Court Philippe Chatrier: 3° match Cobolli-Auger-Aliassime, 4° match non prima delle 20.15 Berrettini-Arnaldi; Court Suzanne Lenglen: Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin) – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels.

12.30 Basket 3×3, Mondiali: fase a gironi maschile e femminile (12.55 Italia-Germania, 14.45 Italia-Filippine) – YouTube FIBA3x3.

12.55 Ciclismo, Giro d’Italia femminile: quinta tappa Longarone-Santo Stefano di Cadore (146 km) – dalle 15.30 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

13.20 Ciclismo, Giro di Vallonia: terza tappa Habay-Vaux-sur-Sûre (176,9 km) – dalle 15.30 Discovery Plus e HBO Max.

15.40 Atletica, World Continental Tour: tappa di Turku – dalle 18.00 Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go e NOW.

20.00 Basket, Serie A: gara-3 semifinale playoff Milano-Brescia – Cielo, LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW e cielotv.it.

20.45 Hockey pista, Serie A1: gara-2 finale scudetto Bassano-Trissino – Rai Play Sport 1.

20.45 Calcio, amichevole: Lussemburgo-Italia – Rai 1 HD e Rai Play.

20.45 Calcio, amichevole: Paesi Bassi-Algeria – Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW.

21.30 Volley femminile, Nations League: Italia-Bulgaria – DAZN e VBTV.

Sportface TV: eventi live sui canali tematici

Assalto – La TV della Scherma

14.45 – Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026 in diretta sul canale dedicato della scherma della piattaforma OTT Sportface TV.

Programmazione Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV – 3 giugno

Mattina

INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)

Old But Gold – Episodio 2

Arigatò-NI – Episodi 4 e 3

INSIDE – Alice Bellandi

INSIDE – Caterina Vacchi

INSIDE – Stefano Mei

INSIDE Milano Cortina – Massimo Stano

INSIDE Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi

Podcast Atleti Shakerati con Rossetti/Bacosi, Bacci/Beccaro, Santuccio/Rizzi e Dressino/Ripamonti

Pomeriggio

Giro d’Italia 2026 – Giro Express Stage 18 e Stage 19

Tiro a Volo – 59° Campionato Europeo FITASC di Sporting 2026

2ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026

Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas

Sera

Arigatò-NI – Episodi 4, 3 e 2

Old But Gold – Episodio 1

Atleti Shakerati – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

La programmazione è disponibile integralmente sia su Amazon Prime Video sia su Samsung TV.